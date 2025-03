Ο γενικός επίτροπος Φιλίπ Λαζαρίνι της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) καταδίκασε τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, η οποία έχει ενταθεί σημαντικά μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τον Ιανουάριο.

Εξήντα ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης που το Ισραήλ αποκαλεί «Σιδηρούν Τείχος», ο Λαζαρίνι κατήγγειλε σε ανάρτησή του στο Χ τη μεγαλύτερη σε κλίμακα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή από τη δεύτερη Ιντιφάντα στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Today marks 60 days since the Israeli Forces launched operation ‘Iron Wall’ in #Jenin Camp – by far the longest and most destructive operation in the occupied West Bank since the second intifada in the 2000’s.

Tens of thousands of residents from Jenin, Tulkarm, Nur Shams, and…

