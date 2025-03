Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι στοιχεία του σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους στο πλαίσιο επέκτασης της επίθεσής του στην κατεχόμενη Δυτική Oχθη, που πλέον διανύει την 44η ημέρα της, σε νέους τομείς της πόλης Τζενίν (στη φωτογραφία του Reuters/Raneen Sawafta, επάνω, κατεστραμμένο σπίτι έπειτα από ισραηλινή επιδρομή στην Τζενίν).

Ο στρατός άρχισε την 21η Ιανουαρίου επιχείρηση εναντίον παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στη βόρεια Δυτική Oχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

⚠️ Graphic Content Warning ⚠️ Jihad Alawneh, a young Palestinian man, was killed by Israeli forces during their raid on Jenin’s eastern neighborhood. Denied medical treatment, he bled for hours before succumbing to his injuries. A relative shares the heartbreaking details.… pic.twitter.com/doS6GyRI5b

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «διεύρυναν την επέμβασή τους στην Τζενίν, όπου μονάδες (…) της συνοριοφυλακής εξάλειψαν το πρωί τον (σ.σ.: τοπικό) ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» και ακόμη έναν παλαιστίνιο ακτιβιστή, ενώ συνέλαβαν άλλους τρεις.

Στρατιώτες σκότωσαν τρίτο οπλισμένο μαχητή που «ήγειρε άμεση απειλή», πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ανακοίνωσή του έκανε λόγο περί διεύρυνσης, «κατά τη διάρκεια της νύχτας», της «επιχείρησης σε νέες ζώνες της Τζενίν», προσθέτοντας πως χρησιμοποιήθηκαν τεθωρακισμένα οχήματα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό και παρουσιάστηκε ως τοπικό στέλεχος της Χαμάς λεγόταν Aσερ Σααντίγια, ότι σκοτώθηκε σε ανατολική συνοικία της Τζενίν και το πτώμα του παραμένει στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων.

Israeli occupation forces have been carrying out massive raids on homes and displacing their residents in a major offensive since last night in the eastern neighborhood of Jenin. pic.twitter.com/VK0HH8GDPX

— Quds News Network (@QudsNen) March 4, 2025