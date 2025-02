Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη, ενώ φωτογραφίες του Reuters αποτυπώνουν τον εκτοπισμό Παλαιστινίων από τον προσφυγικό καταυλισμό στη Νουρ Σαμς.

Η εκεχειρία στη Γάζα «κρατάει» για την ώρα, ωστόσο στη Δυτική Όχθη κλιμακώνονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ

Όπως μπορείτε να δείτε, οι εκτοπισμένοι παίρνουν ό,τι μπορούν μαζί τους, περπατώντας σε κατεστραμμένους από τις ισραηλινές δυνάμεις δρόμους.

Δ

Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και πρώην κρατουμένων, συνελήφθησαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από χθες το βράδυ έως σήμερα το πρωί, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής Υποθέσεων Κρατουμένων και Πρώην Κρατουμένων και της Παλαιστινιακής Ένωσης Κρατουμένων.

Οι δύο οργανώσεις τόνισαν ότι οι συλλήψεις και οι επιτόπιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες της Χεβρώνας, της Τουλκαρέμ, της Καλκίλια, της Ναμπλούς, της Ραμάλα, της Βηθλεέμ, της Ιεριχούς και της Τούμπας.

Στο πλαίσιο των μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών εισβολών του στην Τζενίν και την Τουλκαρέμ, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε συστηματικά σε συλλήψεις και επιτόπιες έρευνες που αφορούσαν δεκάδες οικογένειες, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις δύο οργανώσεις, οι Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν και κρατήθηκαν ως όμηροι και τα σπίτια μετατράπηκαν σε στρατώνες εν μέσω εκτεταμένης καταστροφής των υποδομών στην περιοχή.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις:

Israeli occupation forces continue their wide-scale aggression on Nour Shams refugee camp for the 20th day in a row, so far displacing its entire population. pic.twitter.com/V4RGLTK4YF

— Quds News Network (@QudsNen) February 26, 2025