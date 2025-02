Διαταγή Νετανιάχου για εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στη Δυτική Οχθη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εξαπολυθεί «εντατική επιχείρηση εναντίον κέντρων τρομοκρατίας» στη Δυτική Οχθη, μετά τις εκρήξεις σε σταθμευμένα και άδεια λεωφορεία σε περιοχή κοντά στο Τελ Αβίβ χθες Πέμπτη που η αστυνομία απέδωσε σε «τρομοκρατικές» ενέργειες (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου ανέφεραν μέσω X ότι, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση στην οποία προέδρευσε με παρόντες τον υπουργό Αμυνας, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, τον διευθυντή της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία/εσωτερική ασφάλεια) και τον αρχηγό της αστυνομίας, ο πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να διεξαγάγει «εντατική επιχείρηση εναντίον κέντρων τρομοκρατίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια» και την αστυνομία και τη Σιν Μπετ να εντείνουν την «προληπτική δραστηριότητα για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων σε ισραηλινές πόλεις».

The Prime Minister has ordered the IDF to carry out an intensive operation against centers of terrorism in Judea and Samaria. The Prime Minister also ordered the Israel Police and the ISA to increase preventative activity against additional attacks in Israeli cities.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 20, 2025