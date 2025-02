Εκρήξεις σε λεωφορεία στο Ισραήλ - Συναγερμός στη Σιν Μπετ

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε τρία άδεια λεωφορεία στο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης.

Συναγερμός έχει σημάνει στην υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ που έχει σπεύσει στα σημεία που έγιναν εκρήξεις σε προάστιο του Τελ Αβίβ.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε αρχικά ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε δύο άδεια λεωφορεία στην Μπατ Γιαμ, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, δεν υπάρχουν θύματα.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι υπήρξε και τρίτη έκρηξη.

Η αστυνομία υποπτεύεται ότι πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια».

BREAKING: 🚨‼ Israeli police: says multiple reports have been received of explosions involving several buses at different locations in Bat Yam, central Israel.

“Large police forces are at the scenes, searching for suspects. Police bomb disposal units are scanning for… pic.twitter.com/USzKsJAMHM

— Jotam Confino (@mrconfino) February 20, 2025