Το Ισραήλ αποφάσισε την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στη Δυτική Οχθη

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ πως διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να εντατικοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, έπειτα από σειρά εκρήξεων σε σταθμευμένα λεωφορεία στο κεντρικό Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Other public bus drivers in central Israel were called to urgently check their buses after the explosion. pic.twitter.com/bLJ0eXjJRF

— Adi 🎗 (@Adi13) February 20, 2025