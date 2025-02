Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι σκότωσε τρεις παλαιστίνιους μαχητές στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, όπου τους τελευταίους μήνες έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, επιδρομή ισραηλινών στρατιωτών στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης).

Οι στρατιώτες «εξόντωσαν τρεις καταζητούμενους τρομοκράτες στην περιοχή Αλ Φάρα» οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν όπλα, αναφέρει η ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) στην οποία γίνεται επίσης λόγος για δύο συλλήψεις.

Israeli occupation forces have MURDERED 3 Palestinians in Al Fare’h refugee camp, south of the occupied West Bank city of Tubas! pic.twitter.com/oUAnwINe0I

