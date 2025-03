Βαγγέλης Μαρινάκης: Ο Ολυμπιακός είναι ιδέα, μια μεγάλη αγάπη

Για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Χίλιες και μια θρυλικές ιστορίες. Για τα εκατό χρόνια που είναι αδύνατο να είναι αρκετά. Πέρα από τα όρια του μύθου. Ο Ολυμπιακός και ο Πειραιάς. Μια ιστορία γραμμένη με πάθος και θριάμβους. Λιμάνι και πύλη του κόσμου, γενέθλιος τόπος ονείρων και θαλασσινών ταξιδιών.

Εκεί όπου το κύμα χτυπάει ακούραστα την προκυμαία, εκεί όπου το βουητό των εργατών μπλέκεται με τις φωνές των ανθρώπων που ζουν με την ψυχή τους. Μέσα από τη βιομηχανική του καρδιά και την αλμύρα της θάλασσας, γεννήθηκε κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Γεννήθηκε ένας Θρύλος.

Το MEGA Stories γιόρτασε τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού σταχυολογώντας και καταγράφοντας όλα εκείνα που διαμόρφωσαν την ομάδα-Θρύλο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που όρισαν και σφράγισαν τη χρυσοποίκιλτη πορεία του.

Κατάθεση ψυχής από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην μεγάλη του συνέντευξη στο MEGA STORIES και στο μεγάλο αφιέρωμα για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. «Έλεγαν για αυτοκρατορία στον Παναθηναϊκό και τους χάλασα τα σχέδια» τονίζει ο ηγέτης των Κυπελλούχων Ευρώπης, που στα χέρια του ο Ολυμπιακός γιγάντωσε, βιώνοντας την πιο «χρυσή» εποχή της ιστορίας του. Έζησε το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους βγάζοντας στους δρόμους εκατομμύρια Έλληνες περήφανους για τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο που διαφήμισε την χώρα σε όλο τον κόσμο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στην αγάπη του για την ομάδα, το dna του συλλόγου, τις ιστορικές επιτυχίες με την κατάκτηση του Conference League και του Youth League και πόσο υπερήφανους κάνει όλους τους Έλληνες ο Ολυμπιακός.





Ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς ένα αθλητικό σωματείο. Είναι η φλόγα που καίει στις ψυχές των ανθρώπων του λιμανιού, η έκφραση της εργατιάς, του μόχθου, του ονείρου για υπέρβαση. Από εκείνα τα πρώτα βήματα το 1925, όταν μια χούφτα ανήσυχοι νέοι αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν σύλλογο που θα αντανακλούσε τη δύναμη και την περηφάνια του Πειραιά, μέχρι τις κορυφές της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει ιστορία.

Το MEGA Stories αναζήτησε τις στιγμές που διαμόρφωσαν την ψυχή της ομάδας. Με οδηγό τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ταξιδέψαμε στις αναμνήσεις, στα πρόσωπα, στα γήπεδα όπου γράφτηκαν έπη και δοξάστηκε το κόκκινο και το λευκό. Η Ελλάδα η ίδια. Από τις λαϊκές γειτονιές όπου γεννήθηκε η λατρεία για την ομάδα, μέχρι τη μεγάλη βραδιά του UEFA Conference League, όπου ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, κάθε στιγμή είναι μια σελίδα στο βιβλίο ενός συλλόγου που δεν έμαθε ποτέ να συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από το μεγαλείο.

«Ολυμπιακός, μια μεγάλη αγάπη»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο άνθρωπος που κράτησε το τιμόνι της ομάδας στα δύσκολα και την οδήγησε στη μεγαλύτερη διεθνή της διάκριση, μιλά για το πάθος, το όραμα, την πίστη που χρειάστηκε για να γίνει ο Ολυμπιακός αυτό που είναι σήμερα: μια ομάδα που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Το ομολογεί με συγκίνηση:

«Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη αγάπη. Είναι κάτι το οποίο βλέπεις εδώ μέσα. Για παράδειγμα στο Καραϊσκάκη είναι αυτή η θετική αύρα και βλέπεις τον παλμό του κόσμου στο γήπεδο. Σε προδιαθέτει να κερδίσεις, να είσαι νικητής. Είναι πολύ σημαντικό μέσα στην έδρα σου να νιώθεις τόσο δυνατά, τόσο καλά και αυτό μεταφέρεται στους παίκτες που φαίνεται σε όλους που είναι εδώ μέσα».

«Καμία άλλη ευρωπαϊκή ομάδα»

Το όνειρο το τρελό που έγινε αληθινό. Χάρη στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τα όσα έκανε και να φτάσει η ομάδα στην κατάκτηση του UEFA Conference League. Το ευρωπαϊκό είναι εδώ και είναι του Ολυμπιακού. Ο διοικητικός ηγέτης των παιδιών του Πειραιά δεν ξεχνά ούτε δευτερόλεπτο την πορεία προς την κατάκτηση του ποδοσφαιρικού Ολύμπου:

«Ζήσαμε μεγάλες στιγμές, στην Ελλάδα κιόλας, μαζί με τον κόσμο μας. Ήταν μία πολύ μεγάλη στιγμή, όπως και πολύ μεγάλη στιγμή ήταν η κατάκτηση του Youth League. Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο τρόπαια είναι εξίσου σημαντικά. Το ζήσαμε μοναδικά τη ίδια χρονιά, κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει καμία άλλη ευρωπαϊκή ομάδα». Περηφάνεια, χαμόγελο, υπόθεση ζωής. Ολυμπιακός. Όλα για τον Θρύλο. Ιδέα σαν θρησκεία. Πίστη για το ακατόρθωτο.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πάντα το πίστευε και έκανε πράξη αυτά που βροντοφώναζε: «Μπορούμε».

Αμ’ ἔπος, ἀμ’ ἔργον. We are the Champions. Εκείνοι που δεν το έπαιρναν στα σοβαρά τώρα υποκλίνονται. Δυο ευρωπαϊκά είναι στον Πειραιά. Chapeau.

«Οι άνθρωποι του μόχθου να βγουν νικητές»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν ξεχνά ποτέ. «Ο Πειραιάς έχει δώσει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι του Πειραιά, του μαχητή. Βλέπουν τους ανθρώπους του μόχθου καθημερινά να παλεύουν για να κερδίσουν το μεροκάματό τους, να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μη συμβιβαστούν, να παλέψουν και στο τέλος να βγουν νικητές».

Η συγκλονιστική πορεία προς το θρυλικό επίτευγμα ξαναζωντανεύει στην κάμερα του MEGA Stories μέσα από τις αφηγήσεις του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά, του προπονητή, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παικτών που έφεραν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Κώστας Φορτούνης, ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Αγιούμπ Ελ Κάμπι, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μιλούν για την ευθύνη και την τιμή να φορούν την ερυθρόλευκη φανέλα. Κάθε σταλαγματιά από τη λαλιά τους ξεχειλίζει από πάθος και τιμή για τον Ολυμπιακό. Τα μάτια τους λάμπουν. Μικροί και μεγάλοι. Τόσοι κι άλλοι τόσοι. Με λόγια που με σφυρί και καλέμι έγραψαν την ολυμπιακή Βίβλο. Λόγια και έργα.

Από την πρώτη ανάμνηση, την εικόνα που έμεινε για πάντα σύντροφος σε μια ζωή για μια ομάδα και παιδιά που έγραψαν θρίαμβους σαν παραμύθια.

Από το ασπρόμαυρο, εκείνο το νουάρ στην αχλή του μύθου και το υπέρλαμπρο σήμερα. Μιλούν όλοι τους για την βαριά κληρονομιά. Τα παιδιά του Πειραιά που κατέκτησαν τον κόσμο. Από την καρβουνόσκονη στο Ποδηλατοδρόμιο, τις μέρες της Κατοχής, την πείνα, τα αμέτρητα προβλήματα, αλλά και τον Ολυμπιακό να δίνει οξυγόνο, να είναι η ανάσα, η ελπίδα, η χαρά και το κουράγιο για την επόμενη μέρα.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μιλάει για το πως αποφάσισε να πάρει τον Ολυμπιακό και να τον οδηγήσει σε στιγμές μοναδικές. Το παρελθόν οδηγός, το μέλλον είναι εδώ.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου ξετυλίγει το μίτο της θρυλικής ιστορίας μέσα από σπάνια, αδημοσίευτα μέχρι σήμερα φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο, αλλά και με όχημα τις ιστορίες σε πρώτο πρόσωπο παικτών και προπονητών που τίμησαν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Αναστόπουλος, ο Τάκης Λεμονής, ο Κυριάκος Καραταΐδης, ο Αλέξης Αλεξανδρής, ο Βασίλης Τοροσίδης, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Κριστιάν Καρεμπέ, ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θυμούνται νίκες και θριάμβους, κερδισμένα αλλά και χαμένα γκολ και μιλούν για όλα εκείνα που συνθέτουν το πνεύμα και την ψυχή του Ολυμπιακού.

Ατάκες που χωράνε μέσα του σαν μνήμη από μικροτσίπ εκατομμυρίων terabytes όλο το ιερό βιβλίο του Ολυμπιακού.

Από τα εκατοντάχρονα της ομάδας δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι παίκτες της ομάδας Κ-19 ή αλλιώς οι μελλοντικοί πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων, εκείνοι που χάρισαν μια εξίσου μεγάλη διάκριση πέρσι στον σύλλογο, το τρόπαιο του UEFA Youth League. Επαιξαν και στο «Μαρακανά» στον τελικό του Διηπειρωτικού. Παγκόσμιος θρύλος. Ο ενορχηστρωτής της προσπάθειας Σωτήρης Συλαϊδόπουλος και οι παίκτες Χρήστος Μουζακίτης, Χαράλαμπος Κωστούλας και Αντώνης Παπακανέλλος εξιστορούν τη νικηφόρα πορεία και κυρίως δίνουν υπόσχεση για το μέλλον. Αυτοί κι άλλοι τόσοι. Οι παλαίμαχοι παίκτες Ηλίας Υφαντής και Γιάννης Γκαϊτατζής ανατρέχουν στην χρυσή περίοδο του ‘50, τότε που ο Ολυμπιακός αποκρυσταλλώθηκε στο συλλογικό ασυνείδητο ως Θρύλος. Είναι (και) εκείνοι που φόρεσαν την ερυθρόλευκη κι έδωσαν και τη ζωή τους για την ομάδα, για τον σύλλογο της καρδιάς τους.

Η υπόσχεση για τη συνέχεια μια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδειξε τον δρόμο και συνεχίζει να χαράζει την δαφνοστεφανωμένη πορεία. Μάθημα ζωής: «Επόμενος στόχος να διατηρηθούμε στις κορυφές, αφού είναι πιο δύσκολο ακόμα, αλλά από την άλλη πλευρά, το καλό είναι ότι έχουμε δει ότι μπορεί να συμβεί, ότι ένα γεγονός δεν είναι πλέον όνειρο, ούτε τρελό ούτε εξωπραγματικό. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό βοηθάει, όπως έχω πει και άλλες ομάδες, όχι μόνο τον Ολυμπιακό, όλους μας να βλέπουμε ότι μπορούμε, μπορούμε να είμαστε νικητές, ότι μας υπολογίζουν στο εξωτερικό και ότι είμαστε νικητές. Γιατί στο τέλος, παρόλες τις αντίξοες συνθήκες, αντιπαραθέσεις, προβλήματα που μπορούν να συμβούν, έχεις πίστη και σηκώνεσαι, παλεύεις και στο τέλος κερδίζεις.»

Το MEGA Stories καταγράφει τις αφηγήσεις εκείνων που έζησαν, ονειρεύτηκαν και μάτωσαν για τη φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο. Ένα ντοκιμαντέρ-φόρος τιμής στον Θρύλο του ελληνικού αθλητισμού, μια ωδή στον Πειραιά που γεννά νικητές και μετατρέπει το αδύνατο σε πραγματικότητα.

Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι μια ιδέα που δεν σταματά να ταξιδεύει.