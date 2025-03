Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Δουβλίνο με πρωταγωνιστές δύο αμερικανούς τουρίστες.

Οι δυο τους φέρονται πως μετά τη βόλτα τους με μία άμαξα, έφυγαν χωρίς να πληρώσουν τον οδηγό της. Ο τελευταίος, εξοργισμένος μαζί τους, τους κυνήγησε και άρχισε να τους μαστιγώνει.

«Πληρώστε τώρα, βάλτε τα λεφτά στον γ@μ…ο τραπεζικό μου λογαριασμό», φωνάζει ο οδηγός της άμαξας μαστιγώνοντας τους έντρομους τουρίστες.

«Έχω λεφτά», απαντά ο ένας από τους τουρίστες επιχειρώντας να δώσει μετρητά στον οργισμένο οδηγό. «Είναι 100 δολάρια, είναι παραπάνω», προσθέτει, ενώ ο οδηγός συνεχίζει να τους μαστιγώνει και να τους βρίζει.

Το βίντεο από το συμβάν στο Δουβλίνο:

📍Dublin

Two American tourists over for St Patrick’s Day attempted to do a runner on a horse carriage driver.

They won’t be doing that again in a hurry. pic.twitter.com/6jdnMwPhra

— Terry K (@TezTruth81) March 18, 2025