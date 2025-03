Ένα δικαστήριο την Τετάρτη αποφάσισε ότι η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace πρέπει να πληρώσει περισσότερα από 660 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στην εταιρεία πετρελαίου Energy Transfer με έδρα το Τέξας, τον κατασκευαστή του αγωγού Dakota Access (DAPL).

Το δικαστήριο της Μαντάν στη Βόρεια Ντακότα κατέληξε σε ετυμηγορία μετά από περίπου δύο ημέρες διαβουλεύσεων. Το αποτέλεσμα καταδίκασε την Greenpeace ως υπεύθυνη για για ενέργειες που έγιναν με σκοπό την αποτροπή της κατασκευής του αγωγού DAPL της Ντακότα πριν από σχεδόν μια δεκαετία .

Energy Transfer Partners, the company behind the Dakota Access Pipeline, is trying to silence opposition to its dirty pipelines through a bogus lawsuit.

Tell banks to stop funding them! https://t.co/MQUyCruV1v #StopETP #NoDAPL pic.twitter.com/Bp013ZQTcI

— Greenpeace International (@Greenpeace) May 30, 2018