Συναγερμός στα γραφεία της CIA: Άνδρας με καραμπίνα πυροβολούσε στον αέρα

Συναγερμός έχει σημάνει στα κεντρικά γραφεία της CIA στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας ξεκίνησε με καραμπίνα να πυροβολεί στον αέρα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο ενώ έχουν αποκλείσει την περιοχή και τους γύρω δρόμους.

Τεθωρακισμένα οχήματα, πυροτεχνουργοί, ομάδα SWAT και άλλο προσωπικό έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στη σκηνή κοντά στα κεντρικά γραφεία της CIA στην κομητεία Fairfax της Βιρτζίνια.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες, καθώς στις εγκαταστάσεις εργάζονται 20.000 άνθρωποι.

Το περιστατικό αυτό συμβαίνει λίγες ώρες αφότου κυκλοφόρησαν τα αρχεία της CIA για τη δολοφονία του JFK.

🇺🇸 Police are currently responding to an ongoing armed standoff near the CIA headquarters in McLean, Fairfax County, Virginia.

Fairfax police have deployed three armored vehicles outside CIA headquarters, where an armed individual is currently engaged in negotiations with law… pic.twitter.com/6F0Kvejm2q

