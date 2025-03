Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξουδετερώθηκαν χερσαίες επιθέσεις ουκρανικών στρατευμάτων, τα οποία επιχείρησαν να διεισδύσουν στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ – νότια του Κουρσκ, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου υποχωρούν μετά την αιφνιδιαστική εισβολή του περασμένου Αυγούστου.

«Συνολικά, πέντε επιθέσεις εξαπολύθηκαν από τον εχθρό κατά τη διάρκεια της ημέρας» σε αυτήν την περιφέρεια, αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι όλες εξουδετερώθηκαν και οι επίδοξοι εισβολείς απωθήθηκαν.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα και η πιο πρόσφατη νωρίς το βράδυ της Τρίτης. Το ρωσικό υπουργείο επισημαίνει πως στόχος ήταν να δυναμιτίσουν το κλίμα στην τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, «απαξιώνοντας την ειρηνευτική πρωτοβουλία» των ΗΠΑ.

Περίπου 200 στρατιώτες με 20 τεθωρακισμένα οχήματα συμμετείχαν στις επιθέσεις κοντά στις παραμεθόριες κοινότητες Ντεμίντοβκα και Πριλέσιε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

