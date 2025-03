Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν σήμερα Τρίτη την προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Η Ρωσία συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές για 30 ημέρες, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει αμέσως μετά ότι το Κίεβο θα κάνει το ίδιο, αν και ζητάει περισσότερες λεπτομέρειες από τις ΗΠΑ για να συμφωνήσει πλήρως.

Μόσχα και Κίεβο θα πραγματοποιήσουν αύριο 19 Μαρτίου ανταλλαγές αιχμαλώτων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου μετά το τηλεφώνημα των δύο προέδρων.

Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν Ρωσία και ΗΠΑ να συνεχίσουν τις συνομιλίες «για την εφαρμογή της θαλάσσιας κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, την πλήρη κατάπαυση του πυρός και τη μόνιμη ειρήνη», όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Readout of President Donald J. Trump’s Call with President Vladimir Putin:

Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace. They also stressed the…

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 18, 2025