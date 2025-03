Υπάρχει κάτι πιο γοητευτικό από έναν άντρα που διαβάζει βιβλία;

Μια παροιμία λέει ότι όσοι αγαπούν τα βιβλία είναι οι καλύτεροι εραστές. Μια άλλη, υποστηρίζει ότι αν ερωτευτείς κάποιον που έχετε κοινό γούστο στο σινεμά, δεν θα χωρίσετε ποτέ. Το ίδιο βέβαια ισχύει και με το είδος της μουσικής που σας αρέσει να ακούτε στο αυτοκίνητο όταν οργώνετε ανέμελοι τους δρόμους σε κάποιο νησί μια ζεστή ημέρα του Αυγούστου.

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να σταθούμε λίγο περισσότερο στο πρώτο ρητό, καθώς μια νέα τάση για το πόσο καυτοί είναι οι άνδρες που διαβάζουν βιβλία έχει αρχίσει να κατακλύζει τις εφαρμογές γνωριμιών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέρυσι, σύμφωνα με τις τάσεις που είδαμε στο διαδίκτυο, οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες ζητούσαν έναν ψηλό άνδρα, γύρω στο 1.90, με μπλε μάτια που να ασχολείται με τα οικονομικά. Κοινώς ήθελαν έναν Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «Ο λύκος της Wall Street» του 2013.

Φέτος όμως, τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε το Tinder, τα βιογραφικά που αναφέρουν τον όρο «book boyfriend» αυξήθηκαν κατά 58% το 2024, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 έφτασαν στο 77%. Αντίστοιχα, τα δεδομένα αποκάλυψαν και μια αύξηση 16% σε ετήσια βάση στα βιογραφικά που αναφέρουν την λέξη «διάβασμα».

Η δίψα για άνδρες των γραμμάτων και του πνεύματος είναι εμφανής παντού. Ο Τζέικομπ Έλορντι έγινε viral το 2023, όταν τον απαθανάτισαν να περιηγείται σε ένα βιβλιοπωλείο στην Αυστραλία- στη φωτογραφία, τον βλέπουμε να κρατάει στο ένα χέρι ένα αντίτυπο του θεατρικού έργου Prima Facie της Σούζι Μίλερ το οποίο έκανε πρεμιέρα το 2019 στο Stables Theatre στο Σίδνεϊ.

jacob elordi and books? i am going feral pic.twitter.com/nxzmSo89rF

— rona ☾ (@air6oll) January 2, 2024