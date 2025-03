Δεκαέξι Βούλγαροι βουλευτές θα χάσουν την έδρα τους, μετά τη μερική ανακαταμέτρηση των ψήφων από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, λόγω παρατυπιών, ανακοίνωσε σήμερα το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ο κυβερνών συνασπισμός, ο οποίος άσκησε δριμύτατη κριτική στο Δικαστήριο, χάνει πέντε έδρες, σύμφωνα με ην απόφαση των 54 σελίδων που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του θεσμού. Θα έχει έτσι οριακή πλειοψηφία (121 βουλευτές σε σύνολο 240) αλλά δεν κινδυνεύει να ανατραπεί σε αυτήν τη φάση, επειδή στηρίζεται από περίπου άλλους 30 βουλευτές.

Ορισμένες από τις έδρες δίνονται στα κόμματα που ήδη τις κατείχαν, αλλά σε άλλες περιφέρειες. Δέκα έδρες θα δοθούν στο κόμμα Velichie («Μεγαλείο») που κάνει έτσι την είσοδό του στο κοινοβούλιο. Το κόμμα αυτό αντιτίθεται στην εισαγωγή του ευρώ, στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία. Του έλειπαν περίπου 20 ψήφοι για να μπει στη Βουλή, με βάση την πρώτη καταμέτρηση.

«Αυτή είναι μια πράξη δικαιοσύνης», δήλωσε ο ιδρυτής του, Ιβελίν Μιχαΐλοφ.

