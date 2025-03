Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και το επόμενο Champions League – Γιατί ο Ολυμπιακός έχει διπλό κέρδος κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ

Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία (6/3, 22.00) και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League. Οι ερυθρόλευκοι κάνουν τρομερή χρονιά και είναι πρώτοι και στη Super League στο +5 από την ΑΕΚ.

Οι Πειραιώτες απόψε (6/3) απέναντι στους Νορβηγούς εκτός από το κίνητρο της πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League θα έχουν ακόμα ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να νικήσουν το παιχνίδι.

Και αυτό γιατί αν ο Ολυμπιακός νικήσει στη Νορβηγία θα ξεπεράσει τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην ειδική βαθμολογία της UEFA και θα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να παίξει απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν.

Πιο ψηλά στη βαθμολογία από τον Ολυμπιακό (54.500) βρίσκονται μόνο η Ρέιντζερς (67.250) και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ (56.000), αλλά η πρώτη βρίσκεται στην δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα της Σκωτίας και στο -16 από την Σέλτικ, ενώ οι Κροάτες είναι τρίτοι και στο -7 από την πρωτοπόρο Ριέκα (και στο -6 από τη δεύτερη Χάιντουκ Σπλιτ).

Big weekend in the race for direct UCL entry.

Dinamo 🇭🇷 wasted another opportunity to cut the deficit to 1st place, but couldn’t beat Hajduk at home. Remained at -7 pts from 1st place.

Olympiacos 🇬🇷 won the huge match vs AEK away and increased the lead to +5 pts!

They… pic.twitter.com/zJ19wgYRd0

