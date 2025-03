H 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ (pic)

Μια αλλά καλή η έκπληξη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην εντεκάδα του Ολυμπιακού. Με τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ να αναλαμβάνει την ευθύνη να φορέσει τα παπούτσια του (απόντα) Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ναι, ο Ουκρανός ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης. Και ο Μπάμπης Κωστούλας μένει στον πάγκο, για να αποτελέσει εάν και εφόσον το plan b του Βάσκου προπονητή.

Κατά τα άλλα; ο Ζουλιάν Μπιανκόν αντικαθιστά τον Λορέντσο Πιρόλα στην καρδιά της άμυνας., σαν παρτενέρ του Κάρμο στα στόπερ. Και ο Λουίς Πάλμα διατηρεί για τρίτο σερί ματς τη θέση του στο αρχικό σχήμα.

Σα να λέμε λοιπόν: Τζολάκης μπροστά απο την εστία. Με Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο και Ορτέγκα στην ευθεία της άμυνας. Με τον Σαντιάγκο Έσε και τον Χρήστο Μουζακίτη στα μισά του αγωνιστικού χώρου. Τους Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο και Πάλμα πιο μπροστά. Και σέντερ φορ τον Γιάρεμτσουκ

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, Πάλμα και Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ! / Our line-up for today’s match against Bodø/Glimt! 🔴⚪#Olympiacos #BODOLY #UEL pic.twitter.com/e3hsQzAjWG

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 6, 2025