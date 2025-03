Ο Άντριεν Μπρόντι κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «The Brutalist». Ωστόσο, μία κίνησή του λίγο πριν παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο προκάλεσε αντιδράσεις.

Ακούγοντας το όνομά του, αγκάλιασε φανερά συγκινημένος τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Τσάπμαν, και κατευθύνθηκε προς τη σκηνή. Ωστόσο, στη διαδρομή θυμήθηκε ότι μασούσε τσίχλα. Τι έκανε;

Την έφτυσε στο χέρι του και την πέταξε στη σύντροφό του. Η κάμερα έδειξε την Τσάπμαν να τρέχει προς το μέρος του και να την πιάνει με ιδιαίτερη επιδεξιότητα.

Το περιστατικό προκάλεσε αμηχανία και δυσαρέσκεια στους θεατές ενώ τα social media πήραν «φωτιά» με τους χρήστες να κράζουν τον Μπρόντι.

«Αυτό ήταν πιο σοκαριστικό από το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ» έγραψε κάποιος.

«Η γυναίκα του Άντριεν Μπρόντι μόλις κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Υποστηρικτικού Συντρόφου, με το αγαλματίδιο να είναι μια τσίχλα που της πέταξε ο άντρας της» ανέφερε ένας άλλος κάνοντας χιούμορ.

«Πετάει τσίχλα στη σύντροφό του και μετά προσπαθεί να βγάλει έναν συγκινητικό λόγο;» αναρωτήθηκε ένας ακόμη.

Adrien Brody throwing his gum to his girlfriend while going up to accept his Oscar pic.twitter.com/rU08nNMyUL

— Shannon Burns (@itsshannonburns) March 3, 2025