Στην τελική ευθεία για την επιστροφή στην δράση ο Ρόντρι

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ρόντρι, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο παιχνίδι της Πρέμιερ Λιγκ απέναντι στην Άρσεναλ σόκαρε την αγγλική ομάδα, καθώς ο 29χρονος μέσος υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο διεθνής άσος των πρωταθλητών Αγγλίας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και οι εκτιμήσεις ανέφεραν πως θα χάσει όλη την φετινή χρονιά.

Φαίνεται όμως πως τα νέα είναι καλά σε ότι έχει να κάνει με την αποθεραπεία του παίκτη και όλα δείχνουν ότι είναι στην τελική ευθεία για την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτό άλλωστε επιβεβαίωσε με δηλώσεις του και ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, καθώς ο Ρόντρι ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

«Ο Ρόντρι είναι κοντά στην επιστροφή αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω ακόμα το πότε θα είναι έτοιμος να μας βοηθήσει» ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Καταλανού τεχνικού, μετά τον αγώνα της Σίτι με την Πλίμουθ για το Κύπελλο Αγγλίας.

«Θα ήταν πολύ σημαντικό για μας να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουν τον Ρόντρι ακόμα και αύριο αλλά δεν γίνεται. Όλοι ξέρετε πόσο σπουδαίος παίκτης είναι και τι προσφέρει στην ομάδα μας, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

❌ Rodri has been ruled out for the season

But he could return sooner than that 👀https://t.co/J7LmDsw8gK pic.twitter.com/GnvdyyoPmY

