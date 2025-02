Στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Τραμπ ο Στάρμερ - Επανέλαβε την έκκληση για εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία

O Σερ Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, έφτασε στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Sky News, οι συνομιλίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της σχέσης ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σε μια σύντομη ομιλία στην κατοικία του Βρετανού πρέσβη, ο Στάρμερ τόνισε ότι πρόκειται να δώσει έμφαση στα κοινά που έχουν οι δύο χώρες.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη Βρετανία», είπε.

«Θέλουμε μια νέα εταιρική σχέση, γιατί η ιστορία μας δείχνει ότι όταν συνεργαζόμαστε συμβαίνουν σπουδαία πράγματα», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός παραμέρισε τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Ευρώπης για την Ουκρανία, λέγοντας ότι εμπιστεύεται τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι θέλει η «ειδική σχέση» να δυναμώνει διαρκώς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Στάρμερ επέμεινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με τον Τραμπ «στο ίδιο μήκος κύματος» στο θέμα της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς αν μπορεί να εμπιστευτεί τον Τραμπ υπό το πρίσμα των όσων συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε «ναι».

«Έχω καλή σχέση μαζί του», δήλωσε ο Στάρμερ.

«Όπως γνωρίζετε, τον έχω συναντήσει, του έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, και αυτή η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι μια ιδιαίτερη σχέση με μακρά ιστορία, που σφυρηλατήθηκε καθώς πολεμήσαμε μαζί σε πολέμους, καθώς κάναμε εμπόριο μαζί. Και όπως είπα, θέλω να δυναμώνει διαρκώς».

