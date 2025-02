Νέες φονικές επιδρομές του Ισραήλ στη Συρία

Βομβαρδισμοί της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε στρατιωτική θέση κοντά στη Δαμασκό άφησαν πίσω «τουλάχιστον δυο νεκρούς» χθες Τρίτη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία, επάνω, από syriahr.com).

BREAKING:

Israel is heavily bombing Syria’s capital city of Damascus right now.

There is no justification for this criminal aggression—just pure terror inflicted on Syrian families in the middle of the night. pic.twitter.com/5sBXxz3LzJ

— sarah (@sahouraxo) February 25, 2025