Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά τάχθηκε υπέρ του Μουρίνιο – «Πως μπορεί ο πατέρας μου να είναι ρατσιστής»;

Η διοίκηση της Γαλατά κατηγόρησε τον Ζοσέ Μουρίνιο για ρατσιστικά σχόλια μετά το ντέρμπι με την Φενέρ, για το τουρκικό πρωτάθλημα και η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο συλλόγων έχει «χτυπήσει κόκκινο».

Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη μετά τις ανακοινώσεις των δύο τουρκικών ομάδων και το κλίμα είναι «εκρηκτικό» στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο πρώην σούπερ σταρ της Τσέλσι που έχει συνεργαστεί για πέντε χρόνια με τον Μουρίνιο στην ομάδα του Λονδίνου, πήρε θέση στην διαμάχη που έχει ξεσπάσει και τάχθηκε υπέρ του Πορτογάλου προπονητή.

Ο παλαίμαχος στράικερ από την Ακτή Ελεφαντοστού, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Γαλατά, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να υπερασπιστεί τον προπονητή της Φενέρ.

«Ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν τιμή για μένα να φορέσω την φανέλα της Γαλατά και να αγωνιστώ στην ομάδα. Ξέρω κι εγώ την κόντρα και την αντιπαλότητα που υπάρχει με την Φενέρ, έζησα την ατμόσφαιρα αυτών των παιχνιδιών.

Διάβασα τα πρόσφατα σχόλια και τις κατηγορίες εναντίον του Ζοσέ Μουρίνιο και θέλω να μ’ εμπιστευθείτε. Ξέρω τον Ζοσέ 25 χρόνια και δεν είναι ρατσιστής.

Didier Drogba breaks silence on Jose Mourinho accusations in message to ex-club Galatasarayhttps://t.co/nVeiKkKanC

— talkSPORT (@talkSPORT) February 26, 2025