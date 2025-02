Ανθρώπινο κομπιουτεράκι: Ο 14χρονος Ινδός που κατέρριψε έξι μαθηματικά ρεκόρ σε μία μέρα

Ο Aaryan Shulka, ένας 14χρονος Ινδός, έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο με τις εκπληκτικές μαθηματικές του ικανότητες, καθώς εκτελεί υπολογισμούς στο κεφάλι του πιο γρήγορα από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι με αριθμομηχανή. Πρόσφατα, μάλιστα, κατέρριψε έξι μαθηματικά ρεκόρ μέσα σε μία μόνο μέρα, αποδεικνύοντας την εξαιρετική του ταχύτητα και ευφυΐα στους αριθμούς.

Τα κατορθώματα του Shulka αφορούν την ταχύτερη νοητική πρόσθεση 100 τετραψήφιων αριθμών (30,9 δευτερόλεπτα), 200 τετραψήφιων αριθμών (1 λεπτό και 9,68 δευτερόλεπτα) και 50 πενταψήφιων αριθμών (18,71 δευτερόλεπτα), καθώς και τον ταχύτερο χρόνο πολλαπλασιασμού δύο δεκάδων πενταψήφιων αριθμών (51. 69 δευτερόλεπτα) και δύο δεκάδων οκταψήφιων αριθμών (2 λεπτά, 35,41 δευτερόλεπτα), καθώς και τον ταχύτερο χρόνο διαίρεσης ενός συνόλου 10 20ψήφιων αριθμών με ένα σύνολο 10ψήφιων αριθμών (5 λεπτά, 42 δευτερόλεπτα).

Ο Shulka κατέρριψε τα ρεκόρ σε εκδήλωση των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, και επιβεβαίωσε το παρατσούκλι του, «ανθρώπινο κομπιουτεράκι».

