Άρνε Σλοτ: Έργο τέχνης στο Λίβερπουλ… (vid)

Ο λόγος που η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ κατέκτησε μόνο ένα πρωτάθλημα έχεινα κάνει με την παρουσία της πανίσχυρης Μάντσεστερ Σίτι που από το 2018 έως και

πέρσι έχασε μόλις ένα, αυτό του 2020 που πήραν οι ρεντς πανηγυρίζοντας το τέλοςτης… ανομβρίας που κρατούσε από το 1990.

Η Λίβερπουλ του Κλοπ ήταν αναμφίβολα μια από τις καλύτερες ομάδες που γνώρισε το Νησί αλλά και συνολικά ηποδοσφαιρική υφήλιος όμως δεν πήρε όσα θα μπορούσε σε Αγγλία και εξωτερικό

γιατί απλά ο Πεπ Γκουαρντιόλα και η «αρμάδα» του έμοιαζαν ανίκητες.

Η μοίρα το ήθελε με το «αντίο» του Γερμανού και τον ερχομό του Άρνε Σλοτ νααλλάξουν όλα άρδην. Από τον Νοέμβριο η Σίτι του Γκουαρντιόλα παραπαίει. Εντέλει και οι παίκτες του Ισπανού τεχνικού είναι… θνητοί, έχοντας απολέσει όλους τους βασικούςστόχους από νωρίς, παίζοντας για την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ, που μόνο σίγουρη δεν την έχουν.

After beating @ManCity at the Etihad, Arne Slot’s @Liverpool is now firmly in control of the Premier League title race, with 11 points clear and 11 games to go.

We analyze Arne Slot’s tactics at @LFC and explain what makes him such a unique manager 👇 pic.twitter.com/pIS8dOUe3u

— Total Football Analysis (@TotalAnalysis) February 24, 2025