Τολιόπουλος: Τι ισχύει με το buy out στο συμβόλαιο του

Το όνομά του σε μεταγραφικής συζητήσεις έβαλε ξανά ο Βασίλης Τολιόπουλος, που με απίστευτο buzzer beater έστειλε το ματς της Ελλάδας με τη Τσεχία στην παράταση και έδωσε την ευκαιρία στη «γαλανόλευκη» να πάρει τη νίκη στην παράταση και να «κλειδώσει» την παρουσία της στα τελικά του Eurobasket 2025.

Ο «πιο Βελτιωμένος Παίκτης» της Basket League, όπως ψηφίστηκε για τη σεζόν 2023-24, ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι το συμβόλαιό του με τον Άρη και για το προσεχές προβλέπεται buy out, με ένα ποσό κοντά στις 250.000 ευρώ, με τους «μνηστήρες» να αναμένεται να κάνουν… ουρά σε λίγους μήνες.

HIS NAME IS TOLIOPOULOS. VASILIS TOLIOPOULOS. 🇬🇷#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/52uTHdc9qS

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2025