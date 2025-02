Τσεχία – Ελλάδα 89-93: Ο Τολιόπουλος έστειλε την Εθνική στο Eurobasket

Από το Παρντούμπιτσε απευθείας στο Eurobasket η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Φρόντισε προσωπικά για το… ταξίδι ο Βασίλης Τολιόπουλος που έκανε την Τσεχία μια χαψιά, υπογράφοντας φαρδιά πλατιά την 93-89 νίκη της «επίσημης αγαπημένης» στην παράταση.

Έβαλε 26 ο αρχηγός του Άρη με 5/9 τρίποντα. Και ανάμεσα στην πλούσια γκάμα του; Ένα «τρελό» δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας όταν ήμασταν πίσω με τρεις (74-77) και με την πλάτη στον τοίχο. Την πήρε, την ζύγισε και την μπουμπούνισε ο 28χρονος σκόρερ, όπως έκανε κάποτε ο Kill Bill. Κλασική εκτέλεση αλά Βασίλης Σπανούλης. Δεν τον λένε άδικα… παιδί του!

HIS NAME IS TOLIOPOULOS. VASILIS TOLIOPOULOS. 🇬🇷#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/52uTHdc9qS

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2025