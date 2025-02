Το μεγάλο τρίποντο του Τολιόπουλου που έστειλε τον αγώνα με την Τσεχία στην παράταση (vid)

Απίστευτη εξέλιξη στον αγώνα της Εθνικής μας ομάδας! Με ένα μεγάλο τρίποντο ο Βασίλης Τολιόπουλος ισοφάρισε σε 77-77 και έστειλε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τσεχία, για τα προκριματικά του Eurobasket 2025, στην παράταση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρισκόταν πίσω στο σκορ με 74-77, σε ένα ματς που οδηγούνταν προς το τέλος. Ο Τολιόπουλος, όμως, δεν είχε… πει την τελευταία του λέξη.

Ο Έλληνας γκαρντ πήρε την τελευταία επίθεση και πέτυχε τεράστιο τρίποντο στα 2″ πριν από το τέλος για να οδηγήσει το ματς στην παράταση.

HIS NAME IS TOLIOPOULOS. VASILIS TOLIOPOULOS. 🇬🇷#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/52uTHdc9qS

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2025