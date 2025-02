Από το FOMO στο FOBLO: Τι είναι και πώς θα καταλάβεις αν το έχεις

Μπορεί να έχετε ακούσει για το FOMO (Fear Of Missing Out), ένα είδος κοινωνικού άγχους, που αφορά την αγωνία να μη χάσουμε καμία εμπειρία ή κοινωνική συναναστροφή στην οποία οι άλλοι συμμετέχουν. Υπάρχει όμως κι ένα άλλο είδος που μοιάζει με το FOMO και ονομάζεται FOBLO (Fear Of Being Left Out). Πρόκειται, στην ουσία, για το φόβο της απομόνωσης. Συνήθως προέρχεται από την ανθρώπινη επιθυμία να ταιριάξουμε με το κοινωνικό σύνολο και να μην είμαστε «το μαύρο πρόβατο».

Φαντάσου, λοιπόν, αυτό το σενάριο: Ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις το Instagram και βλέπεις στόρι μιας κοντινής σου φίλης από ένα πάρτι στο οποίο δεν σε είχαν καλέσει. Όλη η παρέα ήταν εκεί κι εσύ αρχίζεις να αναρωτιέσαι «Μήπως με ξέχασαν; Τι έκανα λάθος; Τι δεν πάει καλά μαζί μου;».

Αν έχεις FOBLO μπορεί να νιώθεις ότι…

Οι φίλοι σου περνούν καλύτερα όταν δεν είσαι εκεί.

Οι άλλοι έχουν καλύτερες ή πιο ενδιαφέρουσες ζωές από τη δική σου.

Δεν θες να λάβεις μέρος σε κοινωνικές εκδηλώσεις για να μη γίνεις «βάρος».

Θα απογοητευτούν οι φίλοι σου αν δεν συμμετέχεις σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα ή δεν είσαι πάντα διαθέσιμος

Σκέφτεσαι υπερβολικά το τι θα πουν οι άλλοι για σένα.

Είσαι αποκομμένος από την παρέα παρά το γεγονός ότι βρίσκεσαι εκεί.

Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν.

Πριν αρχίσεις να ανησυχείς και να κάνεις υποθέσεις, είναι καλό να αναρωτηθείς αν αυτό το περιστατικό έχει πράγματι να κάνει με εσένα προσωπικά ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι – ίσως ήταν μια αυθόρμητη απόφαση.

Είναι φυσιολογικό να νιώθεις θυμό, θλίψη, απογοήτευση ή ζήλια. Μη διστάσεις να μιλήσεις με τους φίλους σου για ό,τι σε απασχολεί. Έχεις το δικαίωμα να εξηγείς στους άλλους πως θα ήθελες να σου φέρονται και να μην τους επιτρέπεις να θίγουν την αξιοπρέπειά σου. Μερικές φορές, μια απλή συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Αν έχεις ξαναβρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση, σκέψου αν εσύ ο ίδιος έχεις γίνει απόμακρος ή πολύ απασχολημένος τελευταία. Αν ναι, αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να ξανασυνδεθείς. Αν όχι, τότε είναι εντάξει να δώσεις στον εαυτό σου χρόνο για να θυμηθείς την αξία σου. Μην μπεις στη διαδικασία να προσπαθήσεις συνεχώς να ευχαριστείς τους άλλους ή να ακολουθήσεις τις επιθυμίες τους. Δυνάμωσε άλλες φιλίες ή σχέσεις εκτός αυτής της ομάδας. Όλοι αξίζουμε να είμαστε περιτριγυρισμένοι από ανθρώπους που μας αγαπούν, μας εκτιμούν και μας συμπεριλαμβάνουν στα σχέδιά τους.

Αν παρατηρείς ότι σε καταβάλλει η αίσθηση ανασφάλειας στις κοινωνικές σου σχέσεις, είναι καλό να συμβουλευτείς έναν ειδικό για καθοδήγηση.

* Πηγή: Vita