Σε εξέλιξη βρίσκεται η έβδομη κατά σειρά ανταλλαγή ισραηλινών και παλαιστίνιων ομήρων στη Γάζα, κατά την οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των τελευταίων έξι ζωντανών Ισραηλινών ομήρων. Οι δύο πρώτοι που απελευθερώθηκαν ήδη είναι ο Avera Mengistu και ο Tal Shoham. Αυτή τη στιγμή επιστρέφουν στο Ισραήλ.

Ο Mengistu είναι πολίτης που εισήλθε στη Γάζα πριν από μία δεκαετία και έκτοτε κρατείται εκεί, ενώ ο Shoham απήχθη από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

🚨 BREAKING: Hamas has released Israeli hostages Tal Shoham and Ethiopian-born Israeli Avera Mengistu from Gaza, safely transferring them to the Red Cross. Their release comes after years of captivity, as families continue to wait for the safe return of all remaining hostages. pic.twitter.com/y5yUWmvoHN

