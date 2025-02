Η νέα εποχή του Τζέιμς Μποντ: Οι φήμες για το deal με την Amazon και οι αντιδράσεις από τον κόσμο του 007

Πριν από μερικά 24ωρα έγινε γνωστό το τέλος εποχής του Τζέιμς Μποντ που όλοι γνωρίζαμε. Η Eon Productions έκλεισε συμφωνία με την Amazon MGM, η οποία αναλαμβάνει τον δημιουργικό έλεγχο του 007. Από τότε γράφτηκαν πολλά και διάφορα.

Αυτό που δεν ξέρει κανείς για την ώρα είναι το οικονομικό deal αυτής της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τον The Guardian, πάντως, η Amazon πλήρωσε πάνω από 1 δισ. δολάρια για να πάρει κάτω από την προστασία της την κινηματογραφική σειρά του Τζέιμς Μποντ, σε μια συμφωνία που έχει προκαλέσει έναν σωρό από αντιδράσεις σε ηθοποιούς που συμμετείχαν στο κινηματογραφικό franchise.

Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Γουίλσον, τους Βρετανοαμερικανούς κληρονόμους του κινηματογραφικού παραγωγού Άλμπερτ Μπρόκολι και μακροχρόνιους διαχειριστές των ταινιών Μποντ.

Η αντίδραση του Ντάνιελ Κρεγκ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο πιο πρόσφατος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Μποντ, έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Μπρόκολι και τον Γουίλσον την Παρασκευή.

«Ο σεβασμός, ο θαυμασμός και η αγάπη μου για την Μπάρμπαρα και τον Μάικλ παραμένουν σταθερά και αμείωτα.

»Εύχομαι στον Μάικλ μια μακρά και ξεκούραστη συνταξιοδότηση. Επιπλέον, όποια εγχειρήματα και αν κάνει η Μπάρμπαρα, ξέρω ότι θα είναι θεαματικά και ελπίζω να μπορέσω να συμμετάσχω σε αυτά».

Θα γίνει Αμερικανός ο Τζέιμς Μποντ;

Η ηθοποιός Βάλερι Λέον, πρώην «κορίτσι του Bond», εξέφρασε ανησυχίες ότι ο 007 δεν θα ήταν πια «Βρετανός» αν η Amazon έπαιρνε τα ηνία.

Η 81χρονη Λέον έπαιξε στις ταινίες «The Spy Who Loved Me» και «Never Say Never Again», στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ και του Σον Κόνερι. Η ίδια δήλωσε στην εκπομπή Good Morning Britain του ITV ότι δεν την ανησυχεί γιατί «η ζωή αλλάζει και όλα προχωρούν και αλλάζουν».

«Το franchise του Μποντ ήταν πολύ βρετανικό και δεν θα είναι πια», είπε. «Και προφανώς, αν γυρίσουν ταινίες δεν θα πηγαίνουν στον κινηματογράφο … όλα έχουν αλλάξει τόσο πολύ τώρα, απλά δεν θα είναι το ίδιο και είμαι πολύ παλιομοδίτισσα ούτως ή άλλως».

Με τον δημιουργικό έλεγχο, η Amazon θα έχει τη δύναμη να προχωρήσει σε νέες ταινίες και ενδεχομένως και σε τηλεοπτικά spin-offs, χωρίς την έγκριση των Γουίλσον και Μπρόκολι, οι οποίοι επέβλεπαν την ακεραιότητα του χαρακτήρα που αρχικά δημιουργήθηκε το 1953 από τον συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ.

*Πηγή: The Guardian