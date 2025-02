Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Συλλογή φωτογραφιών του στη γκαλερί Gagosian στο Μπέβερλι Χιλς

Τον Απρίλιο, στη γκαλερί Gagosian στο Μπέβερλι Χιλς θα παρουσιαστεί συλλογή φωτογραφιών του τραγουδιστή και τραγουδοποιού Πολ ΜακΚάρτνεϊ που ανακαλύφθηκε ξανά και προέρχεται από την εποχή της ακμής της Beatlemania.

Σε αντίθεση με τις φωτογραφίες από την περσινή έκθεση στο Μουσείο του Μπρούκλιν, οι συγκεκριμένες εκτυπώσεις είναι προς πώληση.

Η έκθεση «Paul McCartney» Gagosian περιλαμβάνει 36 εικόνες της περιόδου Δεκέμβριος 1963 – Φεβρουάριος 1964, και φωτίζει μια σπάνια πτυχή των Beatles, μόλις άρχιζαν να γίνονται παγκόσμιοι σταρ.

Η συλλογή περιλαμβάνει πορτρέτα των Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ καθώς και υποβλητικές αυτοπροσωπογραφίες, αλλά και σκηνές που αποτυπώθηκαν μέσα από τα παράθυρα του αυτοκινήτου, καθώς το συγκρότημα διαχειριζόταν το χάος της φήμης.

An exhibition of recently rediscovered photographs by Paul McCartney—including some previously unseen—will open at Gagosian, Beverly Hills, on April 25: https://t.co/Y9vNbpb916 @PaulMcCartney pic.twitter.com/9ZL3hdVqKu

— Gagosian (@Gagosian) February 19, 2025