Οι ΗΠΑ δεν συμφωνούν να αποκαλείται η Ρωσία ως η επιτιθέμενη χώρα σε ανακοίνωση της G7 για την τρίτη επέτειο της εισβολής της Μόσχας, σύμφωνα με πέντε Δυτικούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι Financial Times.

Το γνωστό μέσο αναφέρει ότι έτσι απειλείται η παραδοσιακή συνοχή που επιδεικνύει η ομάδα των πιο ισχυρών χωρών του κόσμου.

Επίσης, σύμφωνα με τις πηγές των FT, δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί η συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην τηλεσύσκεψη της G7 την ερχόμενη Δευτέρα.

Η διαφωνία έρχεται μετά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που κατηγόρησε την Ουκρανία για τον πόλεμο, χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «δικτάτορα χωρίς εκλογές» και πρότεινε να προσκληθεί η Ρωσία ξανά στην G7.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν αντιταχθεί στη φράση «ρωσική επιθετικότητα» και σε παρόμοιες περιγραφές που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ηγέτες της G7 από το 2022 για να περιγράψουν τη σύγκρουση, δήλωσαν οι Δυτικοί αξιωματούχοι.

«Είμαστε ανυποχώρητοι στο ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δεν είναι το ίδιο», δήλωσε στους Financial Times αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

This is shocking. ‘The US is opposing calling Russia the aggressor in a G7 statement on the third anniversary of Moscow’s full-scale invasion of Ukraine, threatening to derail a traditional show of unity, according to five western officials…’ https://t.co/0CSrdRDKXP

— Shashank Joshi (@shashj) February 20, 2025