ΗΠΑ: Τέλος στις συμμαχίες μας στην ΕΕ αν πάψει να κινείται προς τη «σωστή κατεύθυνση»

Ο Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε σήμερα τις διαπραγματεύσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι το τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας πλησιάζει, ωστόσο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε νέα σφοδρή φραστική επίθεση στην Ευρώπη, μετά την ομιλία του την περασμένη Παρασκευή στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Πώς θα τερματίσεις τον πόλεμο αν δεν μιλήσεις με τη Ρωσία;» είπε ο Βανς στο ετήσιο συνέδριο συντηρητικών CPAC που γίνεται στο Μέριλαντ. «Πιστεύω πραγματικά ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι της ειρήνης στην Ευρώπη για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του ξαναεπιτέθηκε στην Ευρώπη, λέγοντας πως οι ΗΠΑ προφανώς θα συνεχίσουν να έχουν συμμαχίες με την Ευρώπη, αλλά τόνισε ότι πιστεύει ότι η ισχύς αυτών των συμμαχιών θα εξαρτηθεί από το αν οι κοινωνίες των χωρών αυτών κινούνται προς τη «σωστή κατεύθυνση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι η παράτυπη μετανάστευση, λέγοντας πως ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη πρέπει να έχει το δικαίωμα να δηλώνει αντίθετος σε μετανάστες.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάθονται δίπλα-δίπλα σε ένα τεράστιο τραπέζι στο εξώφυλλο του Economist που σήμερα, όπως και άλλα ΜΜΕ, έμαθε πως παύεται η συνδρομή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το ίδιο. «Ο χειρότερος εφιάλτης της Ευρώπης», υπογραμμίσει το περιοδικό.

«Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πιο ζοφερή για την Ευρώπη από τη στιγμή που κατέρρευσε το Σιδηρούν Παραπέτασμα», τονίζει επίσης. «Η Ουκρανία ξεπουλιέται, η Ρωσία αποκαθίσταται και υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στην Αμερική ότι θα βοηθήσει την Ευρώπη σε καιρό πολέμου», προστίθεται ακόμη στο δημοσίευμα.

«Οι επιπλοκές για την ασφάλεια της Ευρώπης είναι σοβαρές, αλλά ακόμα δεν τις έχουν εμπεδώσει οι ηγέτες και οι πολίτες της ηπείρου», επισημαίνεται μεταξύ άλλων.

Europe has had its bleakest week since the fall of the Iron Curtain. This is how it must respond to the threat posed by Donald Trump and Vladimir Putin https://t.co/hjrw4gMWRp pic.twitter.com/r2ZICDEsqL

— The Economist (@TheEconomist) February 20, 2025