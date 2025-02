27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Ποιες είναι οι ταινίες των διαγωνιστικών τμημάτων

Το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τις ταινίες που θα πάρουν μέρος στα τρία διαγωνιστικά τμήματα της φετινής διοργάνωσης: το Διεθνές Διαγωνιστικό, το Newcomers και το >>Film Forward.

30 ντοκιμαντέρ – 9 ελληνικές παραγωγές

Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στα τρία τμήματα πραγματοποιούν την παγκόσμια, διεθνή ή ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ, διεκδικώντας τα επίσημα βραβεία και τα παράλληλα βραβεία της διοργάνωσης, τα περισσότερα από τα οποία συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα.

Παράλληλα, η ταινία που θα κερδίσει τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Διεθνές Διαγωνιστικό βρίσκει αυτόματα θέση στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Τα 30 ντοκιμαντέρ των διαγωνιστικών τμημάτων –ανάμεσά τους και 9 ελληνικές παραγωγές– πραγματεύονται φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, αφουγκράζονται διαγενεακά τραύματα, οραματίζονται τη χειραφέτηση από κάθε μορφή καταπίεσης, στοχάζονται το μέλλον της ανθρωπότητας, ιχνηλατούν τη σχέση μας με το περιβάλλον και ορθώνουν ανάστημα απέναντι σε διακρίσεις και προκαταλήψεις.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Οι δέκα ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 12.000 ευρώ, καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Η κριτική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να απονείμει και ειδική μνεία σε κάποια/κάποιες από τις ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό:

Γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;

Το ντοκιμαντέρ Η καρδιά του ταύρου / Bull’s Heart (παγκόσμια πρεμιέρα) της Εύας Στεφανή, ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή του Onassis Culture, ακολουθεί την προετοιμασία και την περιοδεία του έργου του Δημήτρη Παπαϊωάννου Εγκάρσιος προσανατολισμός στις ευρωπαϊκές σκηνές, παρατηρώντας από απόσταση αναπνοής τον σπουδαίο έλληνα δημιουργό και τους συνεργάτες του στην προσπάθειά τους να δώσουν σχήμα και πνοή στην καλλιτεχνική έμπνευση.

Σμιλεμένες ψυχές

Ο Ελβετός οδοντίατρος Julien Grivel θεράπευε δωρεάν χανσενικούς (λεπρούς) στην Ελλάδα για 26 χρόνια (1972-1998). Το ντοκιμαντέρ Σμιλεμένες ψυχές / Sculpted Souls (διεθνής πρεμιέρα) του Σταύρου Ψυλλάκη παρουσιάζει ένα εσωτερικό ταξίδι που τον βοήθησε να αντικρίσει τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά. «Υιοθετώντας τη γλώσσα των Ελλήνων υιοθέτησα ασυνείδητα και τη σκέψη τους» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η φιλία του με τον Μανώλη Φουντουλάκη (πρώην χανσενικό) υπήρξε καταλυτική.

Τα τέρματα του Αυγούστου

Το ντοκιμαντέρ Τα τέρματα του Αυγούστου / The Goals of August (παγκόσμια πρεμιέρα) του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου είναι ένα καλειδοσκόπιο γεγονότων, συμβάντων και στιγμών από την καθημερινότητα ενός χωριού της νότιας Πίνδου στη διάρκεια ενός αυτοσχέδιου τουρνουά ποδοσφαίρου.

Σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι η δημιουργία μέσω της παρατήρησης ενός «ιμπρεσιονιστικού» πορτρέτου μιας μικρής κοινότητας στο καλοκαιρινό της ζωντάνεμα.

Παιδί της σκόνης

Ο Σανγκ είναι ένα από τα εκατοντάδες χιλιάδες ανεπιθύμητα και περιθωριοποιημένα παιδιά που εγκαταλείφθηκαν από τους αμερικανούς στρατιώτες μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Στο ντοκιμαντέρ Παιδί της σκόνης / Child of Dust (παγκόσμια πρεμιέρα) της Βερόνικα Μλιτσέβσκα το όνειρο της ζωής του Σανγκ να βρει τον πατέρα του γίνεται πραγματικότητα, παρακινώντας τον να τρέξει σε μια απέλπιδα κούρσα με αντίπαλο τον χρόνο.

Συνύπαρξη, λέμε τώρα!

Η κωμικός Νόαμ Σούστερ Ελιάσι δημιουργεί ένα μοναδικό προσωπικό και πολιτικό σόου στο Συνύπαρξη, λέμε τώρα! / Coexistence, My Ass! (διεθνής πρεμιέρα) της Άμπερ Φάρες, εστιάζοντας το βλέμμα της στον αγώνα για ισότητα σε Ισραήλ/Παλαιστίνη. Όταν η ιδέα της συνύπαρξης, στην οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της, αρχίζει να ξεθωριάζει, εκείνη αντιστρέφει το αφήγημα και προκαλεί το κοινό της με σκληρές αλήθειες, οι οποίες δεν αφήνουν τον παραμικρό χώρο για γέλιο.

Το Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ

Free Leonard Peltier (διεθνής πρεμιέρα) των Τζέσι Σορτ Μπουλ και Ντέιβιντ Φρανς επικεντρώνεται στον Λέοναρντ Πελτιέ, έναν από τους τελευταίους επιζώντες ηγέτες του Κινήματος των Αυτοχθόνων της Αμερικής.

Καταδικασμένος για ένα έγκλημα υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες, ο Πελτιέ βρίσκεται φυλακισμένος εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, με την υπόθεσή του να έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και εκκλήσεις για απονομή δικαιοσύνης.

GEN

Στο δημόσιο νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνοο αντισυμβατικός γιατρός Μαουρίτσιο Μπίνι και η ομάδα του προσφέρουν ιατρική φροντίδα σε ζευγάρια που προσπαθούν να γίνουν γονείς μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και σε ανθρώπους που επιθυμούν να προχωρήσουν σε φυλομετάβαση. Στο GEN_ (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) του Τζανλούκα Ματαρέζε η ομάδα των γιατρών και νοσηλευτών του Μπίνι δουλεύει με αποφασιστικότητα ενάντια στους περιορισμούς της συντηρητικής κυβέρνησης και την εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος.

Στη σέντρα

Σε ένα απομακρυσμένο χωριό του Κιργιστάν, όπου οι συντηρητικοί κανόνες περιορίζουν τις γυναίκες στις οικιακές τους υποχρεώσεις, μια ακτιβίστρια διοργανώνει τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών για να αμφισβητήσει τις πατριαρχικές παραδόσεις.

Το εικαστικά γοητευτικό και υποβλητικό Στη σέντρα / Kick-Off (παγκόσμια πρεμιέρα) των Ρόζερ Κορέλα και Στέφανο Ομπίνο μάς δείχνει πώς ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να σπάσει τα ταμπού και τις νόρμες της παραδοσιοκρατίας, προωθώντας παράλληλα την ισότητα των φύλων σε σκληρά πατριαρχικές κοινωνίες που επιφυλάσσουν στις γυναίκες δύσκαμπτους και περιοριστικούς ρόλους.

Υπερφυσικό

Ο Mathu είναι γιατρός, άνθρωπος της επιστήμης και της τετράγωνης λογικής, και συγχρόνως ένας σύγχρονος ερημίτης. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από τον πατέρα του, τον Malby, που ήταν διάσημος πνευματιστής και θεραπευτής, ηδονιστής και καρδιοκατακτητής.

Για άτομα όπως η Anna, η οποία πιστεύει ακράδαντα ότι την είχε σώσει, εξ αποστάσεως μάλιστα, από την νευρική ανορεξία όταν ήταν κοριτσάκι, ο Malby, πρωταγωνιστής στο Υπερφυσικό / Supernatural (παγκόσμια πρεμιέρα) του Βεντούρα Ντουράλ, δεν υπήρξε τίποτα λιγότερο από θαυματοποιός.

Το Κάτω από τις σημαίες, ο ήλιος

Under the Flags, the Sun (διεθνής πρεμιέρα) του Χουάνχο Περέιρα ξεδιπλώνει ένα αρχειακό ταξίδι στην 35ετή παραμονή του Αλφρέδο Στρέσνερ στην εξουσία της Παραγουάης, φέρνοντας στο φως άγνωστα και αδημοσίευτα ντοκουμέντα που ανατέμνουν μία από τις μακροβιότερες στρατιωτικές δικτατορίες στη σύγχρονη ιστορία, οι συνέπειες της οποίας εξακολουθούν να αφήνουν το αποτύπωμά τους μέχρι και σήμερα.

Newcomers

Στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers δέκα πρώτες ή δεύτερες ταινίες νέων δημιουργών διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης», με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, και τον Αργυρό Αλέξανδρο του Newcomers, με χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ.

Η κριτική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να απονείμει και ειδική μνεία σε κάποια/κάποιες από τις ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα Newcomers:

Ποιητικοί, δραματικοί, αστείοι, παιδιά του MTV με φόντο την Κέρκυρα, οι Κόρε. Ύδρο. απασχόλησαν όσο λίγες μπάντες την ελληνική indie ποπ/ροκ σκηνή, εισπράττοντας λατρεία αλλά και χλευασμό. Το ντοκιμαντέρ Eδώ μιλάνε για λατρεία / They Talk About Worship Here (παγκόσμια πρεμιέρα) του Βύρωνα Κριτζά ακολουθεί την πορεία τους, εστιάζοντας στα δύο βασικά μέλη, αλλά και στη σημασία τού να είναι κανείς ιδιαίτερος χωρίς να ντρέπεται γι’ αυτό.

Στο Λο / Lo (παγκόσμια πρεμιέρα) του Θανάση Βασιλείου, έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας στην Αθήνα για να διαχειριστεί μια προβληματική κληρονομιά.

Από τις γυμνές πλέον επιφάνειες του σπιτιού αναδύονται θραύσματα αναμνήσεων της οικογένειάς του, και η προσωπική ιστορία του μπλέκεται με το συλλογικό τραύμα της Χούντας.

Super Paradise (ελληνική πρεμιέρα)

Τα τελευταία 50 χρόνια, η Μύκονος έχει υποστεί ριζικές αλλαγές. Ένα φθηνό νησί, σήμερα πανάκριβο. Ένας άγνωστος προορισμός, σήμερα παγκόσμιος τόπος έλξης. Ένα σύμβολο ελευθεριότητας, σήμερα προσωποποίηση κοινωνικών αποκλεισμών. Το ντοκιμαντέρ Super Paradise (ελληνική πρεμιέρα) του Στιβ Κρικρή παρουσιάζει πώς κατάφερε ένα μικρό νησί να αφομοιώσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα όλες αυτές τις διαφορετικές εμπειρίες.

Στο Πώς να χτίσεις μια βιβλιοθήκη / How to Build a Library (διεθνής πρεμιέρα) των Μάια Λέκοου και Κρίστοφερ Κινγκ η Σίρο και η Ουατσούκα προσπαθούν να μεταμορφώσουν μια ερειπωμένη και γεμάτη σκουπίδια βιβλιοθήκη στο κέντρο του Ναϊρόμπι σε έναν ζωντανό κόμβο πολιτισμού και δημιουργίας για τους κατοίκους της πόλης.

My Sunnyside (παγκόσμια πρεμιέρα)

Στο ντοκιμαντέρ My Sunnyside (παγκόσμια πρεμιέρα) της Ματίλντα Κάφκα ακολουθούμε τον Τζο και την Άλι, ένα τρανς ζευγάρι από το Σάνισαϊντ του Κουίνς. Η κοινή τους διαδρομή ξεκινά από μια απρόσμενη συνάντηση σε μια εφαρμογή γνωριμιών, το 2016, και οδηγεί στον γάμο τους δύο χρόνια αργότερα — όμως ο δρόμος τους είναι γεμάτος προκλήσεις που δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν προβλέψει.

Pet Farm (διεθνής πρεμιέρα)

Στην ταινία Φάρμα κατοικιδίων / Pet Farm (διεθνής πρεμιέρα) των Φιν Βάλτερ και Μάρτιν Α. Βάλτερ συναντούμε τον Γιοακίμ, έναν σαραντάχρονο Νορβηγό με όνειρο να φτιάξει ένα αγρόκτημα για να εξημερώνει αλεπούδες.

Μέσα στη δίνη του πολέμου στην Ουκρανία, τρεις drag queens, η Diva Monroe, η Marlene και η Aura, αρνούνται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Αντί να φύγουν, επιλέγουν να αγωνιστούν: για την ελευθερία, τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και την ίδια τους την ύπαρξη. Από τη λάμψη της σκηνής στα χαλάσματα του πολέμου, το ντοκιμαντέρ Βασίλισσες της χαράς / Queens of Joy (παγκόσμια πρεμιέρα) της Όλγκα Γκιμπελίντα ακολουθεί τρεις ζωές γεμάτες απώλειες, φόβο, αλλά και ακατάβλητο θάρρος.

Στο καταπράσινο σκηνικό της τσέχικης υπαίθρου, ο Πάβελ παλεύει να σώσει τα σπάνια είδη φυτών που κινδυνεύουν από την αποψίλωση, ενώ η Κλάρα αναζητεί παράνομες παγίδες που απειλούν την τοπική πανίδα.

Resilience (παγκόσμια πρεμιέρα)

Όταν συναντά έναν δηλητηριασμένο θαλασσαετό, μπλέκεται σε μια έρευνα που φέρνει στο φως έναν κατά συρροή δολοφόνο των άγριων ζώων της περιοχής. Η Ανθεκτικότητα / Resilience (παγκόσμια πρεμιέρα) του Τομάς Ελσίκ μεταμορφώνεται σταδιακά σε μια αγωνιώδη περιπέτεια, κινούμενη στο μεταίχμιο ανάμεσα στο περιβαλλοντικό ντοκιμαντέρ και το αστυνομικό θρίλερ.

Το μυστικό του εαυτού μου / The Secret of Me (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) της Γκρέις Χιουζ-Χάλιτ μάς συστήνει τη δεκαεννιάχρονη Κρίστι, η οποία ανακαλύπτει ένα μυστικό που της είχαν επιμελώς αποκρύψει τόσο οι γονείς της όσο και ο γιατρός της. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στην επιφάνεια ένα ριζοσπαστικό ψυχολογικό πείραμα στο οποίο υποβλήθηκαν δύο μονοζυγωτικοί δίδυμοι, που πυροδότησε ένα παγκόσμιας κλίμακας ιατρικό σκάνδαλο.

Σύμφωνα με τον θρύλο, το μεγαλύτερο μέρος του «Χρυσού της Γιαμασίτα» παραμένει έως σήμερα κρυμμένο κάτω από τη γη.

Κυνηγοί θησαυρών απ’ όλο τον κόσμο έχουν δοκιμάσει να τον εντοπίσουν, ανάμεσά τους ο Τζακ και ο πατέρας του, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην προσπάθεια αυτή, ξοδεύοντας στην πορεία εκατομμύρια δολάρια.

Το ντοκιμαντέρ Ο κυνηγός του θησαυρού / The Treasure Hunter (παγκόσμια πρεμιέρα) του Τζάκομο Γκεκς αφηγείται μια αγωνιώδη ιστορία αγνής περιπέτειας, θαρρείς βγαλμένη από ένα (σκοτεινό) παραμύθι.

Οι ταινίες του τμήματος >>Film Forward

Στο ντοκιμαντέρ Αυτή που ελπίζει / The One Who Hopes (παγκόσμια πρεμιέρα) του Στρατή Χατζηελενούδα βρισκόμαστε σε μια μεταποκαλυπτική εποχή, όπου μια εξερευνήτρια από έναν άλλο γαλαξία ταξιδεύει στον τελευταίο πλανήτη πριν την καταστροφή του, για να βρει τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη γλώσσα των πουλιών. Συνοδευόμενη από μια τεχνητή νοημοσύνη, θα ανακαλύψει ότι η ανάγκη για επικοινωνία επιβιώνει παντού και πάντα, ακόμη και στην απόλυτη σιωπή.

Στη νάρκη των lockdowns, ένας απόκληρος σχεδιάζει –σαν άτρωτος υπερήρωας– μια επική απόδραση γι’ αυτόν και τον σκύλο του από τον πιο θανατηφόρο ιό: την ίδια τη ζωή.

Το Σχέδιο θανάτου για έναν σκύλο και έναν άντρα / Death Plan for a Dog and a Man (παγκόσμια πρεμιέρα) του Χρήστου Καρακέπελη είναι ένα περιπετειώδες ταξίδι θανάτου που θα οδηγήσει μαγικά και τους δυο από την τρώγλη τους έως τα άγρια βουνά και τη Νέα Υόρκη, από την ασφυκτική πραγματικότητα στην απόλυτη ελευθερία.

Ανάμεσα στα αθηναϊκά μπαλκόνια, θραυσματικές εικόνες, ήχοι, φευγαλέες, ανολοκλήρωτες ιστορίες. Οι εποχές εναλλάσσονται, τα σημαντικά μπλέκονται με τα ασήμαντα, η ομορφιά και η ασχήμια συνυπάρχουν. Στο NovaMax SkyLand (παγκόσμια πρεμιέρα) της Διονυσίας Κοπανά καιρικά φαινόμενα, παράλογες συνθήκες, συμβάντα, ανθρώπινες χειρονομίες και άλλες ψηφίδες της ζωής συνυφαίνουν το φάσμα ενός αστικού οικοσυστήματος.

1979, Χώρα των Βάσκων. To αγαλματίδιο της Παρθένου της Θικουνάγια εξαφανίζεται, αφήνοντας τους ντόπιους με μια αίσθηση συλλογικού κενού. Στο Ρέπλικα / Erreplika (διεθνής πρεμιέρα) του Πέλιο Γκουτιέρες ο σκηνοθέτης επιστρέφει στις ταινίες του πατέρα του ως μια άσκηση προσωπικής μνήμης, η οποία αναδύεται μέσα από την εικόνα – ή, πιο σωστά, μέσα από την απουσία της.

Διερευνώντας τον πολύπλοκο δεσμό ανάμεσα σε δύο ετεροθαλή αδέλφια –έναν αυτόχθονα και έναν λευκό– το ντοκιμαντέρ Ατελείωτη Κούκι / Endless Cookie (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) των Σεθ Σκρίβερ και Πίτερ Σκρίβερ μάς ταξιδεύει από το απομονωμένο Σαμάταουα του σήμερα στο ζωντανό και γεμάτο αντιθέσεις Τορόντο της δεκαετίας του 1980.

Το Εντωμεταξύ

Meanwhile (διεθνής πρεμιέρα) της Κάθριν Γκαντ είναι ένα ντοκιμαντέρ-ποίημα σε έξι στροφές για καλλιτέχνες που ανασαίνουν μέσα στο χάος. Μέσα από μια δυναμική, συλλογική διαδικασία, οι εκφράσεις των δημιουργών συνυφαίνονται με αρχειακές και παρατηρητικές εικόνες, αποκαλύπτοντας έναν σπάνιο κινηματογραφικό στοχασμό στην ταυτότητα, στη φυλή, στον ρατσισμό και στην αντίσταση — όλα όσα διαμορφώνουν την κοινή μας ανάσα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ο αργεντινός καλλιτέχνης Λεάντρο Κατζ συμμετείχε στο Theatre of the Ridiculous, μια εκκεντρική καλλιτεχνική ομάδα συνδεδεμένη με την underground queer σκηνή της Νέας Υόρκης. Το συναρπαστικό κινηματογραφικό δοκίμιο Μουσείο της νύχτας / Museum of the Night (παγκόσμια πρεμιέρα) του Φερμίν Ελόι Ακόστα κινείται ανάμεσα σε αρχεία, μαρτυρίες και φαντάσματα του παρελθόντος, που διασταυρώνονται με το παρόν γεννώντας ερωτήματα.

Ο βαθύτερος δεσμός με την παράδοση, η σύνδεση με τις ιστορικές ρίζες και τους καρπούς που δίνει το χώμα (ένας εκ των οποίων είναι κι η ταυτότητα των ανθρώπων) είναι μονάχα ορισμένα από τα πολύτιμα αγαθά που μπορεί να προσφέρει ένα αγρόκτημα. Στο Σπόροι / Seeds (διεθνής πρεμιέρα) της Μπρίτανι Σάιν, ένα απ’ τα ωραιότερα ντοκιμαντέρ παρατήρησης των τελευταίων ετών, η κινηματογραφική κάμερα συλλαμβάνει την αιθέρια ουσία που φανερώνεται πίσω από την έννοια της κληρονομιάς.

Από ποιο σπίτι είσαι;

Where do you call home? (παγκόσμια πρεμιέρα) της Άνα Πέρεζ-Κιρόγκα ήταν η ερώτηση με την οποία ήρθαν αντιμέτωπα περίπου 3.000 παιδιά από την Ισπανία, τα οποία εξορίστηκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση στη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου (1936-1939). Η ταινία ξεδιπλώνει την ιστορία της Ανχελίτα Πέρεθ, η οποία έζησε σε ρωσικά οικοτροφεία από τα 4 έως τα 24 της χρόνια, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ιατρικές σπουδές στη Μόσχα.

Ο σκηνοθέτης Τσάρλι Σάκλετον, αφού προσπάθησε ανεπιτυχώς να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για τον περιβόητο Zodiac Killer, μας ξεναγεί στη «ταινία που θα μπορούσε να είχε γίνει». Με τοπία από το Bay Area, αναπαραστάσεις, αποσπάσματα από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αλλά και τη δική του αφήγηση, δημιουργεί ένα μοναδικό, αυτοσαρκαστικό κινηματογραφικό έργο με τίτλο Zodiac Killer Project (διεθνής πρεμιέρα).