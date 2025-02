Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Ισραήλ κατά την απελευθέρωση του ομήρου Σαγκί Ντέκελ-Χεν από τη Χαμάς.

Ο 36χρονος αφέθηκε ελεύθερος το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και έτρεξε στην αγκαλιά της οικογένειάς του. Η σύζυγός του, μάλιστα, του επιφύλασσε μια έκπληξη καθώς έμαθε το όνομα της κόρης τους που γεννήθηκε όσο ήταν όμηρος.

Η Αβιτάλ ήταν επτά μηνών έγκυος όταν ο Σαγκί απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η ίδια και οι δύο κόρες τους κρύφτηκαν στο ασφαλές δωμάτιο και επέζησαν ενώ η μητέρα του τραυματίστηκε στην επίθεση.

«Θυμάσαι πώς την έλεγες;», τον ρώτησε η σύζυγός του αναφερόμενη στην κοιλιά της όσο ήταν έγκυος. «Μαζάλ», απάντησε εκείνος και η Αβιτάλ του αποκάλυψε ότι πράγματι την ονόμασε «Σαχάρ Μαζάλ», δηλαδή «αυγή» και «τύχη» αντίστοιχα.

«Υπέροχα, έχω μια κόρη», είπε ενθουσιασμένος ο Σαγκί και αγκάλιασε και τα τρία παιδιά του.

The hug we waited for – Sagui Dekel-Chen is reunited with his wife and parents after 498 days as a hostage in Gaza. THIS is everything 💛 pic.twitter.com/dukzLwEitl

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) February 15, 2025