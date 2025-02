Δεκάδες φοιτητές διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, εκφράζοντας την οργή τους για τη δολοφονία ενός συμφοιτητή τους (φωτογραφία, επάνω, από iranintl.com).

Οι φοιτητές κατήγγειλαν τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας γύρω από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, στον απόηχο της δολοφονίας του 19χρονου Αμίρ Μοχαμάντ Χαλεγκί από ληστή το βράδυ της Τετάρτης.

Iσχυρές δυνάμεις της αστυνομίας προσπάθησαν να διαλύσουν βίαια τη συγκέντρωση των φοιτητών

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News με έδρα τις ΗΠΑ δημοσιοποίησε εικόνες από τη διαδήλωση φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη, αναφέροντας ότι δύο εξ αυτών συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

Today, Tehran University students protested a student’s murder, mismanagement, and lack of security on campus.

Amir Mohammad Khaleghi, 19, a business administration student, was fatally stabbed by robbers near the university dormitory on February 12.#Iran pic.twitter.com/LZxAVQg0rs — HRANA English (@HRANA_English) February 14, 2025

Το κανάλι Amir Kabir Newsletter στις πλατφόρμες Telegram και Χ, το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις στα ιρανικά πανεπιστήμια, αναφέρει ότι πολλοί φοιτητές συμμετείχαν σε καθιστική διαμαρτυρία το βράδυ της Παρασκευής, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου μίλησε στους συγκεντρωμένους φοιτητές, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας προσπάθησαν να διαλύσουν βίαια τη συγκέντρωση, αναφέρει η ίδια πηγή.

Clampdown on student protests in Tehran, #Iran; clashes erupted today between security forces and Tehran University students, who had staged a rally to protest over the lack of dorm security that lead to the fatal stabbing of student Amir Mohammad Khaleghi by muggers, and the… pic.twitter.com/8uUSdAqEwh — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) February 14, 2025

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απηύθυνε η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζερανί. «Καλούμε όλους να κρατήσουν τον δίαυλο του διαλόγου ανοικτό», υπογράμμισε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Φοβούνται εξέγερση

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ο αντιπρύτανης του πανεπιστημίου της Τεχεράνης Χοσεΐν Χοσεϊνί εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους φοιτητές.

“Blood that is spilled cannot be wiped away with anything,» protesters chanted at Tehran University on Friday, during a demonstration sparked by the murder of an undergraduate business management student. pic.twitter.com/ZcIfR6s8eG — Iran International English (@IranIntl_En) February 14, 2025

Οι ιρανικές αρχές θέλουν ν’ αποτρέψουν τυχόν επανάληψη των μαζικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν σ’ όλη τη χώρα το 2022 μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, στις οποίες πρωτοστάτησαν φοιτητές.

Πηγή: ΑΠΕ