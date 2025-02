Ομπάμα πιο ερωτευμένοι από ποτέ: «Μου κόβεις την ανάσα» εκείνος, «Είσαι ο βράχος μου» εκείνη

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μπαράκ Ομπάμα ευχήθηκε στη σύζυγό του Μισέλ για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο Χ.

Το ισχυρό ζευγάρι επιβεβαίωσε τον έρωτα του με αναρτήσεις συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου πουγιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Φεβρουαρίου 2025 και φέρνει έσοδα σε επιχειρήσεις.

Ο Μπαράκ Ομπάμα είπε ότι αυτός και η Μισέλ γιορτάζουν τα 32 χρόνια της κοινής τους ζωής:

«Τριάντα δύο χρόνια μαζί και ακόμα μου κόβεις την ανάσα. Καλή Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Μισέλ Ομπάμα!» έγραψε ο πρώην πρόεδρος στο Χ.

Thirty-two years together and you still take my breath away. Happy Valentine’s Day, @MichelleObama ! pic.twitter.com/wiIJ0kstRm

Από τη μεριά της η Μισέλ Ομπάμα χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και πατέρα των δύο παιδικών τους, ως τον «βράχο» της.

«Αν υπάρχει ένα άτομο στο οποίο μπορώ να βασίζομαι πάντα, αυτός είσαι εσύ, Μπαράκ Ομπάμα. Είσαι ο βράχος μου. Πάντα ήσουν. Πάντα θα είσαι. Καλή Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αγάπη μου!» έγραψε.

If there’s one person I can always count on, it’s you, @BarackObama . You’re my rock. Always have been. Always will be. Happy Valentine’s Day, honey! ❤ pic.twitter.com/f099TnZHVY

Το power couple πρόσφατα βρέθηκε αντιμέτωπο με σειρά δημοσιευμάτων που τους ήθελαν να ζούνε κρίση στο γάμο τους.

Σε μια αμφιλεγόμενη θεωρία συνωμοσίας που καλλιεργήθηκε από tabloid αίθουσες σύνταξης, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν ερωτευμένος με τη Τζένιφερ Άνιστον.

Αντιμέτωπη με τις φήμες, η ελληνοαμερικανή ηθοποιός απάντησε από την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ για τη σχέση της με το ζευγάρι.

Κίμελ: Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό;

Άνιστον: Όχι, είναι απολύτως ψευδές.

Κίμελ: Γνωρίζεις τον Μπαράκ Ομπάμα;

Άνιστον: Τον έχω συναντήσει μία φορά. Γνωρίζω την Μισέλ καλύτερα από αυτόν.

Οι φήμες πυροδοτήθηκαν μετά την απουσία της Μισέλ Ομπάμα από την κηδεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, όπου ο Μπαράκ Ομπάμα εμφανίστηκε μόνος του.

Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν ασχολήθηκε με τη φήμη αλλά με μία ανάρτηση στο Instagram με αφορμή τα γενέθλια της συζύγου του Μισέλ έβαλε τέλος στα σενάρια διαζυγίου.

«Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου, Mισέλ Ομπάμα. Γεμίζεις κάθε δωμάτιο με ζεστασιά, σοφία, χιούμορ και χάρη – και δείχνεις όμορφη κάνοντάς το. Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να αντιμετωπίζω τις περιπέτειες της ζωής μαζί σου. Σε αγαπώ!».

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life’s adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2025