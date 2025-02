Νοβίτσκι: «Είμαι οπαδός των Μάβερικς, αλλά στηρίζω τον Ντόντσιτς»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν επί των Γιούτα Τζαζ με 132-113, στην «Κρύπτοκομ Αρίνα». Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους «Λιμνάνθρωπους» στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και ήταν καταλυτικός στη νίκη της νέας του ομάδας.

Εκτός από το κίνητρο της πρώτης εμφάνισης, ο Σλοβένος πήρε περισσότερη αυτοπεποίθηση και από την παρουσία του πρώην συμπαίκτη του και θρύλο των Μάβερικς, Ντιρκ Νοβίτσκι. Ο Γερμανός ήταν στην εξέδρα και παρακολούθησε από κοντά, την εναρκτήρια εμφάνιση του Ντόντσιτς, διότι ήθελε να τον στηρίξει.

Ο Γερμανός φόργουορντ τόνισε ότι θα είναι πάντα οπαδός των Μάβερικς, αλλά έπρεπε να έρθει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο οποίο ο έτερος θρύλος του Ντάλας, άνοιγε το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Πάντα θα είμαι οπαδός των Μάβερικς, για μια ζωή. Ωστόσο, έπρεπε να έρθω να στηρίξω τον δικό μου, Λούκα Ντόντσιτς, στο πρώτο του παιχνίδι σ’ αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του».

Η αύρα του 46χρονου στις κερκίδες φαίνεται να απέδωσε καρπούς, καθώς ο Ντόντσιτς κατέγραψε 14 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ σε 24 λεπτά. Έπειτα από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Σλοβένος ανέφερε τα εξής για τον Νοβίτσκι:

«Σημαίνει πολλά για εμένα που βρέθηκε εδώ απόψε. Είναι απίθανος φίλος, απίθανος μέντορας, οπότε όπως είπα σημαίνει πολλά που κατάφερε και ήρθε εδώ στο LA για εμένα».

Luka Doncic on Dirk Nowitzki’s presence for his Lakers debut: “For him to show up, fly all the way from Dallas, it was amazing.” pic.twitter.com/1BW1c9v7gX

