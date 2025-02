Φανέλες με το «77» γέμισαν το γήπεδο των Λέικερς για το ντεμπούτο του Ντόντσιτς

Θέμα ωρών είναι το ντεμπούτο του Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς καθώς η ομάδα από το Λος Άντζελες θα υποδεχτεί τους Γιούτα Τζαζ τα ξημερώματα της Τρίτης (11/2, 5:30).

Μάλιστα, οι «λιμνάνθρωποι» τοποθέτησαν σε κάθε θέση της «Crypto Arena» μια φανέλα του Σλοβένου σταρ, με τους φίλους των Λέικερς να αδημονούν να δουν με τα χρώματα της ομάδας τους τον Ντόντσιτς, μετά από την ανταλλαγή με τον Άντονι Ντέιβις στο, ίσως, μεγαλύτερο trade των τελευταίων χρόνων στo NBA.

LADE EXCLUSIVE: It looks like the Lakers are giving away Luka shirts to everyone in attendance tonight 👀 pic.twitter.com/C5KDtRy079

— Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 10, 2025