Η συμβουλή του ΛεMπρόν στον Ντόντσιτς: «Μην μπεις σε…» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση ως παίκτης των Λέικερς τα ξημερώματα της Τρίτης, απέναντι στους Τζαζ και πέτυχε 14 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 24’ παρουσίας στο παρκέ.

Οι «λιμνάνθρωποι» επιβλήθηκαν των Γιούτα ζαζ με 132-113, με τον ΛεMπρόν να έχει προετοιμάσει τον Λούκα με τον πιο καλό και ήρεμο τρόπο έχοντας απευθυνθεί σ’ εκείνον στη σύντομη ομιλία του προς τους συμπαίκτες του πριν την έναρξη του ματς και προσπαθώντας να τον κάνει να χαλαρώσει και να είναι ο εαυτός του.

«Λούκα να είσαι ο εαυτός σου, μην προσπαθήσεις να μπεις σε καλούπι για να ταιριάξεις» είπε ο «βασιλιάς», με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να χαμογελά και να χαλαρώνει πριν από την έναρξη του ιδιαίτερου πρώτου του παιχνιδιού με την φανέλα των Λέικερς.

«Luka, be your f*cking self. Don’t fit in, fit the f*ck out.»

LeBron James to Luka Doncic before his debut with the Lakers 🔥

(via @SportsCenter)pic.twitter.com/87RG5QHtOE

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 11, 2025