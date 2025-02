Έλον Μασκ: Μπλόκο στο Χ για Κάνιε Γουέστ μετά το πορνό και το ναζιστικό παραλήρημα

Ο Έλον Μασκ σταμάτησε την πρόσβαση στο λογαριασμό του Κάνιε Γουέστ μετά από τις πρόσφατες αναρτήσεις του που πυροδότησαν αντιδράσεις.

Η πρόσφατη συμπεριφορά του Κάνιε Γουέστ στα social media έχει προκαλέσει ανησυχίες στους θαυμαστές του και στους χρήστες.

Το νέο παραλήρημα του 47χρονου ράπερ ξεκίνησε στο κόκκινο χαλί των Grammys, όταν ζήτησε από τη σύζυγό του, Μπιάνκα Σενσόρι, να βγάλει το μαύρο παλτό της για να αποκαλύψει το διάφανο φόρεμά της στους φωτογράφους.

Αυτό το ασυνήθιστο για το πρωτόκολλο των δημόσιων εμφανίσεων σε κόκκινο χαλί προκάλεσε πληθώρα αναρτήσεων κατά του Γουέστ.

Στη συνέχεια ο ράπει και επιχερηματίας καυχήθηκε ότι οι αριθμοί αναζήτησης στη Google για τη σύζυγό του ξεπέρασαν αυτούς που σχετίζονται με τα βραβεία Grammy, υποδεικνύοντας τον σημαντικό αντίκτυπο της εμφάνισης της.

Στη συνέχεια η διαδικτυακή συμπεριφορά του Γουέστ εκτροχιάστηκε με πολλούς να αμφισβητούν την κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Σε πρόσφατη συνέντευξη του σε podcast, ο Γουέστ ισχυρίστηκε ότι δεν πάσχει από διπολικότητα, αλλά μάλλον από αυτισμό.

Μετά ο λογαριασμός X του Γουέστ έγινε πλατφόρμα για σειρά από αφιλτράριστες αναρτήσεις του με τουλάχιστον αμφιλεγόμενες δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων αντισημιτικών, μισογυνιστικών και ρατσιστικών δηλώσεων.

Ο ράπερ δήλωσε ναζί, έβρισε τους Εβραίους, ζήτησε να αποφυλακιστεί ο Sean P Diddy, έβαλε ακόμη και ρούχα που προώθησαν ναζί σύμβολα προς πώληση στο επίσημο site του, επέκρινε τις υπέρβαρες γυναίκες και δημοσίευσε πορνό στον λογαριασμό του στο X.

Διασημότητες όπως ο Ντέιβιντ Σουίμερ και ο Πιρς Μόργκαν ζήτησαν να ανασταλεί ο λογαριασμός του Σουέστ στο Χ.

«Ο Έλον σταμάτησε να με ακολουθεί, οπότε δεν ξέρω πόσο ακόμα θα είμαι στο Twitter / X. Αν με διαγράψουν, πήγαινε στον ιστότοπο μου», ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Χ, βάζοντας τον σύνδεσμο προς την επίσημη σελίδα εμπορευμάτων του Yeezy.

Στη συνέχεια έκανε επιθέσεις στην Τέιλορ Σούιφτ ενώ ήταν σε εξέλιξη το Super Bowl.

«Γιατί την αφήνουμε να εμφανίζεται στην τηλεόραση, να λέει τραγούδι που κατηγορεί τους μαύρους και μπορεί κάποιον να τον οδηγήσει σε ισόβια» σχολίασε, αναφερόμενος στον χορό της Σουίφτ για το τραγούδι του Κέντρικ Λαμάρ κατά του Drake.

«Ο Κέντρικ Λαμάρ χρησιμοποιείται από τους λευκούς και τους Εβραίους και το ίδιο συμβαίνει και με μένα» συνέχισε το παραλήρημά του ο Γουέστ.

«Αποσυνδέομαι από το Twitter. Εκτιμώ τον Έλον που μου επέτρεψε να εκτονωθώ. Ήταν πολύ καθαρτικό να χρησιμοποιώ τον κόσμο ως ηχητικό πίνακα. Ήταν σαν ένα ταξίδι Ayahuasca. Αγαπώ όλους εσάς που μου δώσατε την ενέργεια και την προσοχή σας. Για να συνδεθούμε ξανά. Καλημέρα και καληνύχτα» πρόσθεσε.

Given what he has posted, his account is now classified as NSFW. You should not be seeing that anymore.

— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2025