Όλα τα φώτα πάνω στον Ράιαν Χάρντι – Ποιος είναι ο σέντερ φορ της Πλίμουθ που απέκλεισε την Λίβερπουλ

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, πριν την έναρξη του σημερινού αγώνα Πλίμουθ – Λίβερπουλ για το Κύπελλο Αγγλίας, πως οι γηπεδούχοι θα σόκαραν τους «κόκκινους» και θα τους έβγαζαν νοκ άουτ από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Βέβαια, έχουν γίνει τόσα και τόσα στην συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά αυτό που έγινε σήμερα στο συγκεκριμένο «ζευγάρι» δεν ήταν εύκολο να το προβλέψει κάποιος.

Επειδή όμως μιλάμε για το Κύπελλο Αγγλίας το «θαύμα» έγινε και η Πλίμουθ νίκησε 1-0 την Λίβερπουλ, κατακτώντας μια τεράστια πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ναι, η Πλίμουθ απέκλεισε την Λίβερπουλ, δεν είναι ψέμα.

Plymouth beat Liverpool to progress to the 5th round of the FA Cup🤯

Plymouth: 24th in the Championship 😐

Liverpool: 1st in the Premier League 🔝

A historic victory for the Green Army🟢 pic.twitter.com/JAr68GIOdd

— talkSPORT (@talkSPORT) February 9, 2025