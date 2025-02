Super Bowl: Εν αναμονή της εμφάνισης του Kendrick Lamar, θυμόμαστε τις πιο εμβληματικές περφόρμανς

Η αντίστροφη μέτρηση για το Super Bowl 2025 στη Νέα Ορλεάνη έχει ξεκινήσει, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Kendrick Lamar, του οποίου η εμφάνιση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας ραπ καλλιτέχνης σηκώνει στους ώμους του το βάρος -και την δόξα- του να είναι ο μοναδικός headliner του σόου.

Ωστόσο, ο βραβευμένος με Grammy ράπερ δεν θα εμφανιστεί τελείως σόλο στο Apple Music Super Bowl LIX Halftime show. Στην μουσική του παρέα θα έχει την SZA (ουρλιάξτε ελεύθερα), η οποία θα τον συνοδεύει ως guest performer στο μεγάλο γεγονός, το οποίο θα γίνει στο κέντρο του Caesars Superdome την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου του 2025.

Αυτή είναι η δεύτερη εμφάνιση του Kendrick Lamar στη σκηνή του Super Bowl. Το 2022, όταν οι Los Angeles Rams αντιμετώπισαν (και τελικά κέρδισαν) τους Cincinnati Bengals στο SoFi Stadium, εμφανίστηκε στη σκηνή με headliners τους σούπερ σταρ της West Coast, Dr. Dre και Snoop Dogg, καθώς και τους Eminem, 50 Cent και Mary J. Blige.

«Η ραπ εξακολουθεί να είναι το πιο επιδραστικό είδος μέχρι σήμερα», ανέφερε ο Lamar σε δήλωσή του. «Και θα είμαι εκεί για να υπενθυμίσω στον κόσμο το γιατί».

Λίγες ώρες πριν την εμφάνιση του Lamar στο Super Bowl, ας θυμηθούμε κάποιες από τις πιο iconic «half time» εμφανίσεις.

Rihanna

Το Super Bowl LVII Halftime Show της Rihanna είναι επίσημα η πιο δημοφιλής performance όλων των εποχών, σύμφωνα με την έκθεση της Nielsen. Η ζωντανή εμφάνιση – η πρώτη της μετά από πέντε χρόνια – συγκέντρωσε 121,017 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Κατά τη διάρκεια του ιστορικού πλέον show στο State Farm Stadium του Glendale της Αριζόνα, η Rihanna όχι μόνο αποκάλυψε σιωπηλά ότι είναι έγκυος, αλλά ερμήνευσε και τις Νο. 1 επιτυχίες της στο Billboard Hot 100, όπως τα «Only Girl (in the World)», «We Found Love», «S&M», «Rude Boy», «Work» και άλλα.

Ενόψει της μεγάλης βραδιάς της, η μάρκα εσωρούχων και ρούχων Savage x Fenty της Rihanna πούλησε μπλουζάκια με τίτλο «Η συναυλία της Rihanna διακόπτεται από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, περίεργο αλλά τέλος πάντων» ως μέρος της συλλογής της για την ημέρα του αγώνα.

Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige και 50 Cent

Η χιπ-χοπ βρέθηκε στο επίκεντρο του Super Bowl 2022 στο Λος Άντζελες, το οποίο συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα oνόματα του είδους, όπως Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige και Snoop Dogg.

Το crew παρουσίασε ένα ποτ πουρί επιτυχιών- καθώς και μια εμφάνιση έκπληξη από τον 50 Cent που δεν είχε ανακοινωθεί ήρθε να συνταράξει τα νερά.

Last but not least: απέτισαν φόρος τιμής σε έναν άλλο θρύλο της ραπ, τον αείμνηστο Tupac Shakur, ερμηνεύοντας το hit single «California Love» του 1995 με τη βοήθεια του Dr. Dre.

The Rolling Stones

Οι Rolling Stones – ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα rock n’ roll στην ιστορία – ήταν οι headliners του Super Bowl του 2006, ξεσηκώνοντας το κοινό με τη δυναμική, άκρως ζωηρή εμφάνισή τους. Οι Stones εμφανίστηκαν στη μεγαλύτερη σκηνή που συγκροτήθηκε ποτέ για ένα Super Bowl Halftime Show. Το Halftime Show παρακολούθησαν 89,9 εκατομμύρια άνθρωποι, περισσότεροι από το κοινό των βραβείων Όσκαρ, Grammy και Emmy μαζί.

«Οι Stones έκαναν τη δουλειά τους με θορυβώδη άνεση….. Όπως αρμόζει σε ένα αθλητικό γεγονός, η παράσταση ήταν επίσης μια επίδειξη αθλητικής ικανότητας, καθώς ο Τζάγκερ, ο οποίος είναι 62 ετών, έτρεξε χιλιόμετρα καθώς καμάρωνε και χοροπηδούσε κατά μήκος της σκηνής και γύρω από έναν διάδρομο σε σχήμα γλώσσας, όπου μπορούσε να κάνει high-five στους πρόθυμους θαυμαστές του», έγραψαν οι New York Times για την φλογερή τους εμφάνιση.

Bruno Mars και Red Hot Chili Peppers

Το 2014, ο Bruno Mars ξεσήκωσε τους οπαδούς του Super Bowl στο MetLife Stadium, ξεκινώντας με την επιτυχία του «Billionaire» μαζί με τον frontman των Gym Class Heroes, Travie McCoy. Ο σταρ τραγούδησε, χόρεψε και έπαιξε ντραμς, μαγνητίζοντας το κοινό με την σκηνική του παρουσία. Στη συνέχεια, οι Red Hot Chili Peppers ενώθηκαν με τον καλλιτέχνη για να ερμηνεύσουν το «Give It Away».

Το αξέχαστο set σημείωσε το ρεκόρ των 115,3 εκατομμυρίων τηλεθεατών, το μεγαλύτερο κοινό στην ιστορία του Super Bowl μέχρι τότε, ανέφερε το Billboard.

Prince

Γνωστός για τις ερωτικά φορτισμένες εμφανίσεις του, ο Prince ήταν μια περίεργη επιλογή για το ημίχρονo του Super Bowl του 2007. Ενώ χειριζόταν τη μοβ κιθάρα «με έναν απροκάλυπτα φαλλικό τρόπο» όπως έγραψε το περιοδικό Billboard, η ιδιοφυΐα της εμφάνισης του Prince έγκειτο στον τρόπο με τον οποίο έπαιζε πραγματικά το μουσικό όργανο.

Ο rocker επιδόθηκε σε δικά του κλασικά κομμάτια («1999», «Let’s Go Crazy») και σε κλασικά κομμάτια άλλων («Proud Mary», «All Along the Watchtower»). Αλλά η εκρηκτική κατακλείδα ήταν το «Purple Rain», το οποίο έκανε το στάδιο γεμάτο από φανατικούς ποδοσφαιρόφιλους με τεστοστερόνη να κουνάει τα χέρια του και να ουρλιάζει καθώς, ναι, στάλες πραγματικής βροχής κατέκλυζαν το στάδιο Dolphin του Μαϊάμι.

Madonna, Nicki Minaj και MIA

Η Madonna ανέβηκε στη σκηνή του Super Bowl του 2012 στο Lucas Oil Stadium της Ινδιανάπολης, ερμηνεύοντας μια σειρά από επιτυχίες, όπως το «Vogue» και το «Like a Prayer». Αργότερα την πλαισίωσαν οι LMFAO, Nicki Minaj, MIA και CeeLo Green.

Ενώ οι θαυμαστές και οι διασημότητες επαίνεσαν την performance, ξέσπασε διαμάχη όταν η MIA έδειξε το μεσαίο της δάχτυλο στην κάμερα, προκαλώντας αντιδράσεις που επισκίασαν κάπως τη βραδιά – και κόστισαν στο NFL 16,6 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Lady Gaga

Το show της Lady Gaga στο ημίχρονο του Super Bowl του 2017 συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων στην ιστορία του είδους. Ήταν εναλλάξ βαθιά συναισθηματικό, οξύτατα ειρωνικό και υπερβολικό σε σημείο που κανείς δεν ήξερε που να εστιάσει.

Ξεκινώντας με τη Lady Gaga να τραγουδάει επιτυχίες όπως «God Bless America» και το «This Land Is Your Land» από την οροφή του σταδίου του Super Bowl, η ποπ σταρ της Νέας Υόρκης στη συνέχεια εκτοξεύτηκε από τον ουρανό στη σκηνή, τραγουδώντας τα αγαπημένα χορευτικά-ποπ «Poker Face», «Born This Way», «Bad Romance» και άλλα.

Ήταν σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά σόου στην ιστορία του Super Bowl -τόσο οπτικά όσο και φωνητικά-, και η έξοδός της από τη σκηνή είναι ίσως η καλύτερη που έχει δει ποτέ: Πέταξε το μικρόφωνο, έπιασε μια μπάλα και πήδηξε από μια σκάλα στο τίποτα.

Περίμενε κανείς τίποτα λιγότερο;

*Με πληροφορίες από: People | Billboard | New York Times | The Times