Ολοκληρώθηκε σήμερα η πέμπτη ανταλλαγή ομήρων – κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε τρεις ομήρους και ως αντάλλαγμα 183 παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι από τις φυλακές του Ισραήλ.

Οι 42 εξ αυτών έφτασαν νωρίτερα με πούλμαν στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης.

Εκεί ένα τεράστιο ενθουσιώδες πλήθος τους περίμενε. Ανάμεσά τους και οι οικογένειές τους. Τα δάκρυα χαράς ξεχειλίζουν. Κανένας τους δεν μπορεί να πιστέψει πως ξανασμίγει με τους αγαπημένους του.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Οι Eli Sharabi, Ohad Ben Ami και Or Levy παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Οι τρεις τους βρέθηκαν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους έπειτα από 15 μήνες αιχμαλωσίας.

Ο Eli και ο Ohad απήχθησαν από το κιμπούτς Be’eri την 7η Οκτωβρίου 2023, ενώ ο Or Levy απήχθη την ίδια ημέρα από το μουσικό φεστιβάλ Supernova.

Και οι τρεις εμφανίστηκαν αρκετά αδυνατισμένοι και ταλαιπωρημένοι.

«Έμοιαζε με σκελετό, ήταν φρικτό να τον βλέπεις», δήλωσε η πεθερά του Ohad Ben Ami, στο Channel 13 News, καθώς παρακολουθούσε την τελετή παράδοσης που οργάνωσε η Χαμάς.

Δείτε εικόνες:

Την εικόνα των τριών Ισραηλινών σχολίασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μέσω σχετικής ανάρτησης στο X έγραψε χαρακτηριστικά πως οι «σοκαριστικές εικόνες δεν θα περάσουν στα ψιλά».

The shocking images that we have seen today will not go unaddressed.

The Government, together with all of the security officials, will accompany them and their families.

The Government of Israel is committed to returning all of the hostages and the missing.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 8, 2025