Στιγμές χάους εκτυλίχθηκαν σε εκκλησία στην Ουάσινγκτον, όταν ένας άντρας που παρακολουθούσε τη λειτουργία επιτέθηκε χωρίς λόγο σε έναν από τους ιερείς.

Στο βίντεο φαίνεται να σηκώνεται από το κάθισμά του και να ρίχνει μια γροθιά στον ιερέα Ντέιβιντ Γκέινς ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Στη συνέχεια, άλλοι ιερείς και πιστοί προσπαθούν να τον σταματήσουν.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια αγρυπνίας για την Αγία Λούρδη και μεταδόθηκε live από τον λογαριασμό της εκκλησίας στο Facebook.

Ο άντρας συνελήφθη από την ασφάλεια της εκκλησίας έπειτα από ειδοποίηση του επισκόπου. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Μετά τη σύλληψη του άντρα ο επίσκοπος έψαλε και μια προσευχή «για τον διαταραγμένο άνδρα», το όνομα του οποίου παραμένει άγνωστο.

🚨Entire Church watches in shocked horror as deranged attacker charges at Catholic priest mid-Mass in Washington State

The Biden Admin covered up HUNDREDS of attacks on Catholic Churches— without a SINGLE criminal prosecution.

Instead, arresting peaceful Catholics themselves.… pic.twitter.com/QYgfnJRJtV

— CatholicVote (@CatholicVote) February 6, 2025