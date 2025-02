Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η μάχη για να βάλει τα γαλανόλευκα

O Kωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου και παρότι είναι μόλις 17 ετών, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Γκενκ. Ο γεννημένος το 2007 ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στο Βέλγιο από Έλληνες γονείς, έχει διπλή υπηκόοτητα και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια χώρα θα εκπροσωπήσει σε διεθνές επίπεδο.

Προς το παρόν ο Καρέτσας δεν έχει αποφασίσει, παρότι αγωνίζεται στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια του Βελγίου. Όσο δεν φοράει τη μία ή την άλλη φανέλα σε επίπεδο Ανδρών, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό.

Βέβαια, οι Βέλγοι που δεν συνηθίζουν να χάνουν ταλαντούχους παίκτες μέσα στα γήπεδα τους, «πολιορκούν» τον Καρέτσα και την οικογένεια του. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρούντι Γκαρσία, είχε τον ημιτελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στη Γκενκ και την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, σε μία προσπάθεια να δελεάσει τον νεαρό μεσοεπιθετικό.

Πάντως, σχέδιο δράσης έχει και η ΕΠΟ για να προσελκύσει τον Καρέτσα, παρότι οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας έχουν μία πρόσφατη επιτυχία σε παρόμοια υπόθεση, όταν έπεισαν τον Χρήστο Ζαφείρη να προτιμήσει τα γαλανόλευκα από την Νορβηγία, με την οποία είχε παίξει στα γκρουπ μικρότερων ηλικιών.

