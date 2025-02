Κατακραυγή έχει προκαλέσει στην Ουκρανία διαφημιστική καμπάνια του ειδησεογραφικού μέσου Meduza. Σε αυτή έχει χρησιμοποιηθεί η φωτογραφία ενός Ουκρανού λίγες στιγμές μετά τον θάνατο της συζύγου του και των παιδιών του.

Το Meduza δημιουργήθηκε το 2014 από Ρώσους αντικαθεστωτικούς δημοσιογράφους στην εξορία και έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Λετονία. Χωρίς ρωσική διαφήμιση και χρηματοδότηση, αναζητά έσοδα και γι΄αυτό από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκίνησε μια διαφημιστική εκστρατεία.

Η εκστρατεία αυτή χρηματοδοτήθηκε από τη διαφημιστική εταιρεία Lure με έδρα το Βερολίνο, με σκοπό να συγκεντρωθούν χρημάτων ώστε να συνεχιστεί το δημοσιογραφικό έργο του ιστοτόπου.

Μία από τις αφίσες έχει τη φωτογραφία του Ουκρανού Γιάροσλαβ Μπαζίλεβιτς. Ο άνδρας είναι δακρυσμένος, με αίματα και αμυχές στο πρόσωπό του. Η φωτογραφία, τραβηγμένη τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Λβιβ, απεικονίζει τον Γιάροσλαβ λίγα λεπτά αφότου έχασε τη σύζυγο και τις τρεις κόρες του από ρωσική πυραυλική επίθεση.

Η λεζάντα στην αφίσα έχει το σλόγκαν της διαφημιστικής καμπάνιας: «Εκεί που τελειώνουν οι άλλοι τίτλοι ειδήσεων, αρχίζει το Meduza».

Ωστόσο, ο Μπαζίλεβιτς δήλωσε στο ουκρανικό Kyiv Independent ότι δεν έδωσε την άδειά του για τη χρήση της συγκεκριμένης φωτογραφίας και κυρίως για τον σκοπό αυτό και χαρακτήρισε την κίνηση αυτή εντελώς απαράδεκτη.

Άμεση ήταν και η αντίδραση του Κιέβου με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το Meduza θα πρέπει να λάβει «ειδικό «βραβείο» για διαφημιστικό κυνισμό και υποκρισία.

«Χρησιμοποίησαν εικόνες Ουκρανών που έχασαν οικογένειες και σπίτια για ένα διαφημιστικό promo για το ρωσικό ΜΜΕ Meduza. Η καπήλευση της τραγωδίας μας για να προκληθεί συμπάθεια προς εμάς από Ρώσους είναι απόλυτη ντροπή», τόνισε το ουκρανικό ΥΠΕΞ.

