Νιλ Γκέιμαν: Κατηγορείται για βιασμό, κακοποίηση και trafficking μαζί με τη σύζυγο του

Ο συγγραφέας Νιλ Γκέιμαν κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πρώην μπέιμπι σίτερ του παιδιού του, σε νέα καταγγελία που κατατέθηκε τη Δευτέρα.

Η Σκάρλετ Πάβλοβιτς μήνυσε επίσης τη σύζυγο του Γκέιμαν, Aμάντα Πάλμερ, ισχυριζόμενη ότι αν και γνώριζε το ιστορικό σεξουαλικής εγκληματικής συμπεριφοράς προσέλαβε την Πάβλοβιτς να δουλέψει γι ‘αυτούς.

Η μήνυση κατηγορεί τόσο τον Γκέϊμαν όσο και την Πάλμερ για εμπορία ανθρώπων.

Οι ισχυρισμοί είχαν αποκαλυφθεί για πρώτη φορά σε ένα podcast της Tortoise Media πέρυσι.

Ο Γκέιμαν και η Πάλμερ φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν την Πάβλοβιτς, γνωρίζοντας ότι ήταν άπορη και υπέφερε από προβλήματα ψυχικής υγείας αναφέρει το Variety.

Την εποχή που πήγε να δουλέψει μαζί τους ως νταντά, το ζευγάρι ζούσε σε χωριστά σπίτια στο νησί Waiheke, κοντά στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Τους επόμενους μήνες, η Πάβλοβιτς ισχυρίζεται ότι ο Γκέιμαν τη βίασε επανειλημμένα και την κακοποίησε.

Η Πάβλοβιτς αναφέρει ότι ο Γκέιμαν την έπνιξε και τη χτύπησε με ζώνη, την αποκάλεσε «σκλάβα» του και απαίτησε να τον αποκαλεί «κύριο», υποστηρίζει η μήνυση.

«Ο Γκέιμαν συμμετείχε σε πολλές μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις με τη Σκάρλετ», αναφέρει η μήνυση. «Αυτές οι πράξεις ήταν καταχρηστικές και εξευτελιστικές… Η Σκάρλετ υπέμεινε αυτές τις πράξεις γιατί θα έχανε τη δουλειά της, τη στέγαση της και αν δεν το έκανε δεν θα μπορούσε να βρει δουλειά πουθενά».

Η μήνυση κατηγορεί τον Γκέιμαν ότι καλλιεργούσε τη φήμη του φεμινιστή, κάτι που την έκανε να σκεφτεί αρχικά ότι μπορούσε να τον εμπιστευτεί.

Στο τέλος, η Πάβλοβιτς δηλώνει ότι είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και έπρεπε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κέντρο.

Το ιστορικό του Γκέιμαν μετά τη σειρά των podcast ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα του New York Magazine τον περασμένο μήνα.

Στο ρεπορτάζ μίλησαν οκτώ γυναίκες, ανάμεσα τους και η Πάβλοβιτς.

Ο Γκέιμαν, δημοφιλής και ιδιαίτερα παραγωγικός συγγραφέας-παραγωγός και συγγραφέας κόμικς και μυθιστορημάτων, έχει αποσυρθεί από μια σειρά έργων από τότε που οι ισχυρισμοί ήρθαν στο φως για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι.

Το The Sandman, η σειρά που βασίζεται στο κόμικ του στο Netflix, πρόκειται να ολοκληρωθεί με τη δεύτερη σεζόν του φέτος.

