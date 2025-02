Κατακλυσμός στην Αυστραλία: Το Κουίνσλαντ αντιμετωπίζει ακραίες πλημμύρες και κροκόδειλους!

Οι αυστραλιανές αρχές κάλεσαν την Κυριακή χιλιάδες ανθρώπους στην πολιτεία του βόρειου Κουίνσλαντ να μετακινηθούν σε ψηλότερα εδάφη καθώς οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές, προκάλεσα σημαντική απειλή για την ανθρώπινη ζωή.

Οι αρχές του Κουίνσλαντ δήλωσαν ότι μεγάλες πλημμύρες βρίσκονται σε εξέλιξη στην παράκτια περιοχή Hinchinbrook Shire, μια τοποθεσία περίπου 11.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπρίσμπεϊν. Η πόλη Γκιρού, 387 κατοίκων, κοντά στην πόλη Τάουνσβιλ, επηρεάστηκε επίσης, δήλωσαν οι αρχές.

Το Βόρειο Κουίνσλαντ διαθέτει μεγάλα αποθέματα ψευδαργύρου, καθώς και μεγάλα κοιτάσματα αργύρου, μολύβδου, χαλκού και σιδηρομεταλλεύματος, με το Τάουνσβιλ να αποτελεί σημαντικό κέντρο επεξεργασίας των βασικών μετάλλων της περιοχής. Το 2019, σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή διέκοψαν τις σιδηροδρομικές μεταφορές συμπυκνωμάτων μολύβδου και ψευδαργύρου και προκάλεσαν ζημιές σε χιλιάδες ιδιοκτησίες.

North Queensland is in the grips of a major flood emergency with residents being told to prepare to leave after more than 24 hours of unrelenting rain in Townsville and areas further north. #9News @AbbeyGeran @PattheHeagney @LukeBradnam

READ MORE: https://t.co/INpEmfErsZ pic.twitter.com/OliDaWhBl2

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) February 1, 2025