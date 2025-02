Οριστικό: Συμφωνία της Άστον Βίλα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του Ράσφορντ

Τέλος ο Μάρκους Ράσφορντ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τουλάχιστον για την ώρα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Άστον Βίλα, για δανεισμό του Άγγλου επιθετικού, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο οποίο υπάρχει οψιόν αγοράς για τους «χωριάτες», ύψους 40 εκατομμυρίων λιρών. Μάλιστα, έχει υπάρξει ήδη συμφωνία ανάμεσα στον παίκτη και την Βίλα, αν ενεργοποιηθεί η οψιόν και τον κάνει δικό της το προσεχές καλοκαίρι.

🚨🟣🔵 Marcus Rashford to Aston Villa, here we go!

Agreement in place on loan deal with over 70% salary covered by Villa.

Buy option clause worth £40m also included in contract with potential three year and half deal to follow.

Medical booked today. pic.twitter.com/3z5EogHyPs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025